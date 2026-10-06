Adriano Giannini, la stoccata agli uomini: “Non hanno neanche il vocabolario emotivo”, poi svela quella scelta folle che lo porta agli Oscar L’attore racconta il suo Walter ne L’estranea di Paolo Strippoli, thriller psicologico che mette a nudo fragilità, vergogna e crisi dell’identità familiare.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Adriano Giannini torna a parlare di cinema, gavetta e nuove sfide professionali, a pochi giorni dall’uscita de L’Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli che lo vede tra i protagonisti. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ripercorre un percorso costruito lontano dalle scorciatoie, dagli undici anni trascorsi sui set come operatore fino agli incontri con alcuni dei grandi nomi del cinema internazionale. Oggi, accanto alla recitazione, guarda anche alla regia e a un progetto personale che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua carriera. Di seguito, tutti i dettagli.

Adriano Giannini, una carriera costruita attraverso la gavetta

Intervistato al Corriere della Sera, Adriano Giannini parla del suo ruolo in L’estranea, il thriller psicologico di Paolo Strippoli nel quale interpreta Walter, un padre che vede progressivamente sgretolarsi le certezze costruite intorno alla propria famiglia: "Water sembra un uomo tutto d’un pezzo, e invece, il contatto con la fragilità, anche sua, lo manda in crisi. Vive ancorato all’immagine che si dà di sé, della propria famiglia e quando questa immagine crolla, in qualche modo crollano anche i pilastri sui quali è costruita questa famiglia. E la sua vita e questo lo porta a scomporsi abbastanza velocemente." Attraverso il personaggio, l’attore riflette sulla difficoltà, soprattutto per alcuni uomini, di confrontarsi con le proprie fragilità e di esprimere emozioni che per anni sono state considerate un segno di debolezza: "Ce ne sono molti di uomini come Walter, che si è costruito e ha costruito la sua famiglia e sé stesso su una postura, un’immagine di forza e successo, appartiene a un certo tipo di classe sociale e culturale di uomini dove le fragilità, le debolezze non sono messe in discussione, affrontate, condivise, capite. Non c’è proprio neanche la possibilità di andare su quel territorio. Quando ci si trova, come succede nella realtà a tanti uomini oggi, non hanno neanche il vocabolario emotivo rispetto a certe fragilità, non hanno strumenti per affrontare il dialogo con se stessi."

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L’attore racconta poi, cosa lo ha spinto a decidere di accettare di fare il film: "Strippoli me lo ha proposto tre anni fa, mi ha convinto la sceneggiatura, mi sono detto: è un azzardo, facciamolo. È un thriller psicologico che va in una zona un po’ grigia, fino a toccare toni horror. Mi ha colpito la densità che c’era nelle relazioni". Giannini ripercorre anche il proprio percorso professionale, iniziato ben prima della notorietà come attore: "Undici anni sui set a fare l’operatore. Ho cominciato con mia madre (Livia Giampalmo, per Evelina e i suoi figli, ndr) e lavorato sui set di registi che poi mi hanno chiamato a fare l’attore come Soderbergh. Forse oggi ho una maggiore capacità di creare il territorio adatto per gestire il rapporto col regista, con la troupe, per poter andare avanti insieme, creare l’empatia e la fiducia necessarie per fare bene". Parallelamente ha intrapreso la carriera di doppiatore: "All’inizio con timore, una sorta di sindrome dell’impostore. Ho fatto una vera gavetta, andavo a bussare alle porte di direttori del doppiaggio che chiaramente mi guardavano come dire lascia stare, pensa a tua madre e tuo padre, lascia perdere".

Adriano Giannini e il rapporto con papà Giancarlo

Oggi considera la regia come un possibile e naturale sviluppo del proprio percorso: "Ho diretto cortometraggi e ora sto lavorando a un mio film. Ho l’esperienza per mettere insieme il campo e il controcampo, operatore e attore: la regia è un approdo naturale. Ho pronta la storia, ci sto lavorando, non vedo l’ora di iniziare." Sulla possibilità di lavorare con papà Giancarlo, afferma: "Magari, sarebbe bello".La partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 con due film rappresenta per Giannini un momento particolarmente significativo. Oltre a L’estranea, è infatti protagonista di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, opera nella quale interpreta un uomo segnato dalle conseguenze di un passato traumatico.

Pur trattandosi di storie molto diverse, l’attore riconosce in entrambi i personaggi un legame con sentimenti complessi come la colpa e la vergogna: "Nel caso del film di Marco quel personaggio aveva un senso di colpa, una vergogna che si era insidiata nei 30 anni successivi a quello che già aveva passato nei due anni nel campo di detenzione: il solo fatto di essere sopravvissuto lo sente come una colpa. E nei trent’anni successivi si terrà dentro la vergogna per quello che ha vissuto. La vergogna è qualcosa che ti accompagna nella vita, qualcosa di incalcolabile e indicibile". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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