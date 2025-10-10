Trova nel Magazine
Adriano Giannini perso nel vortice dell’ossessione: su RaiPlay un capolavoro da non perdere

Adriano Giannini torna su RaiPlay con un film forte, la cui storia non lascerà indifferenti. Segreti, misteri e tante domande a cui dare una risposta.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Adriano Giannini e Toni Servillo, due nomi, una garanzia per il cinema italiano e non solo. Nel film che RaiPlay accoglie nel suo ricco catalogo, i due attori interpretano personaggi complessi, il cui passato torna a bussare alla loro porta, lasciando una scia di segreti e domande a cui bisogna dare risposte. Potremmo definirlo un capolavoro, uno dei tanti diretti da Paolo Sorrentino, e che sicuramente, ci farà riflettere su una tematica molto serie. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Le Conseguenze dell’Amore, Adriano Giannini tormentato dal passato

In questo articolo vogliamo parlarvi del film Le Conseguenze dell’Amore, che vede alla regia il grande Paolo Sorrentino, e con protagonisti Adriano Giannini e Toni Servillo. Titta di Girolamo (Servillo), uomo di mezza età che vive oziosamente in un albergo di Lugano, è separato e in rapporti conflittuali con i figli. Le sue uniche interazioni sono con il direttore dell’hotel e una coppia di anziani con cui gioca a carte. Assume costantemente eroina e ogni anno si sottopone a costosi trattamenti di disintossicazione. L’unico evento insolito è l’arrivo mensile di una valigia davanti alla sua porta, che cela misteri ancora ignoti. In realtà, però, è un facoltoso commercialista e mediatore finanziario al servizio della mafia, costretto a vivere in Svizzera come custode di denaro sporco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La sua routine cambia quando incontra Sofia, una giovane barista, a cui regala un’auto sportiva sottraendo denaro dalle valigie mafiose. Dopo una serie di eventi drammatici, tra cui un furto e un incidente, Titta rifiuta di restituire il denaro al capo, il quale lo punisce e, il suo ultimo pensiero, va al suo migliore amico, che non vede da vent’anni. Chiaramente, da questo film emerge il tema della solitudine: Titta si isola dalle altre persone e solo l’incontro con Sofia rappresenta una possibilità di riscatto. Adriano Giannini interpreta Valerio, il fratello di Titta, con cui condivide un passato difficile che ha sempre cercato di dimenticare.

Curiosità, location e dove vedere il film in streaming

Ci sono varie curiosità che riguardano Le Conseguenze dell’Amore e adesso ve le sveliamo. La maggior parte delle riprese del film si sono tenute in Canton Ticino, Svizzera. L’Hotel Continental di Treviso rappresenta la vita solitaria del protagonista, Titta Di Girolamo, mentre altre scene sono state ambientate a Bellinzona e al centro commerciale FoxTown di Mendrisio. Noi ci limitiamo a proporre film e serie che, a nostro parere, sono interessanti e meriterebbero i essere visti. Se desiderate immergervi nella visione di questo piccolo ‘gioiellino’, potrete farlo in streaming su RaiPlay.

