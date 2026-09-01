Adriano Giannini e la videochiamata che gli ha cambiato la vita: “Avevo già deciso dopo 3 secondi”
L'attore e doppiatore racconta Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, tra memoria della dittatura argentina, cinema analogico e un nuovo progetto da regista.
Adriano Giannini si racconta in una lunga intervista a Io Donna alla vigilia della Mostra del Cinema di Venezia, dove arriva con Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Un incontro professionale diventato presto qualcosa di più. L’attore ripercorre così il lavoro sul film, ma anche il suo passato da operatore di cinema, la nostalgia per la pellicola e quel rapporto con un mestiere che, nel corso della sua vita, ha sempre osservato. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Adriano Giannini e l’incontro con Marco Bechis: "Dopo tre secondi ero già innamorato"
In un’intervista a Io Donna, Adriano Giannini racconta il suo rapporto con il cinema, partendo dall’esperienza da protagonista di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. L’incontro con il regista è stato immediato e decisivo: "Avevo deciso che avrei fatto il film dopo tre secondi di quella videochiamata. Ero già completamente innamorato della persona che mi stava parlando." Il progetto affronta le conseguenze della dittatura argentina e il peso della memoria attraverso la storia di un uomo che torna a Buenos Aires per confrontarsi con il proprio passato. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha seguito Bechis nei luoghi legati alla sua esperienza durante la dittatura, compresa l’ESMA, ex centro di detenzione e tortura oggi dedicato alla memoria delle vittime.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dopo quella visita, Giannini ha capito che non aveva bisogno di ulteriori informazioni: "Non mostrarmi più niente, ho capito. D’ora in poi siamo io e te, mi basti tu, i tuoi ricordi". Il film lo ha portato a riflettere soprattutto sulla cosiddetta "zona grigia" e sul rapporto tra vittima, colpa e responsabilità. Per affrontare un personaggio così complesso, però, non ha scelto il metodo dell’immedesimazione totale: "Non sono un attore del metodo" e, una volta terminato il ciak, riusciva a lasciare il personaggio.
Adriano Giannini e il cinema del passato
L’intervista diventa poi un’occasione per ricordare il cinema del passato, che Giannini ha conosciuto anche grazie agli anni trascorsi come operatore. Parlando della celebre affermazione del padre Giancarlo, secondo cui "Il cinema è finito da vent’anni, ora si copia", l’attore osserva ironicamente che, seguendo questa logica, "il cinema forse è finito quaranta o cinquant’anni fa. Il cinema dei grandi, di Wertmüller, Fellini, Scola, che erano giganti, stava già finendo. Era inevitabile, ma è un peccato che sia finito quel divertimento. Erano tutti concentrati a produrre quella cosa che sarebbe stata proiettata su schermi enormi, che sarebbe stata più grande della realtà. C’era un lavoro condiviso per ottenere quella grandezza. Ora lo schermo gigante sta in soggiorno."
Giancarlo Giannini, il desiderio di diventare regista
Infine, Giannini parla del desiderio di dedicarsi alla regia: "Lo dico da tanto, ma serve molta tenacia per portare avanti un’idea e io, poi, ho lavorato molto, non avevo tempo. Ma finalmente c’è un progetto più concreto che spero vada in porto, bisogna trovare i soldi, ma almeno è un’idea compiuta." Ha già realizzato due cortometraggi e sta lavorando a un progetto più ambizioso, anche se deve ancora trovare i finanziamenti. Tra le esperienze che ricorda con maggiore affetto c’è quella legata a Il gioco della mosca, tratto da una novella di Andrea Camilleri. Lo scrittore, inizialmente dubbioso sulla possibilità di trasformare un testo così breve in un film, gli concesse comunque gratuitamente i diritti.
Potrebbe interessarti anche
Nanni Moretti, Venezia celebra la sua carriera col premio Siae Andrea Purgatori: ecco la motivazione ufficiale
Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per i...
Venezia 2026, la riscossa italiana dopo Cannes e Berlino: Moretti guida l’assalto al Leone d’Oro, ma Guadagnino lancia la sfida ai grandi
Da Nanni Moretti a Luca Guadagnino, il cinema italiano conquista la Mostra di Venezi...
"Abbiamo smesso da 20 anni di fare il cinema, oggi è tutto una copia": Giancarlo Giannini scatena la polemica
In occasione del suo 84esimo compleanno, il celebre attore ha rilasciato un'intervis...
Sabrina Giannini, "conduttrice di Report?". Non smentisce e svela: “Gabanelli mi voleva prima di Ranucci”
La giornalista ha commentato le voci che la darebbero in pole position per la conduz...
Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla
Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Venezia 2026, tutto quello che c'è da sapere: 5 film italiani in concorso, Favino con Veronesi in chiusura e il debutto seriale con Emanuela Fanelli
Presentato il programma di Venezia 2026, con Giovanni Veronesi che chiude fuori conc...
Mariangela Melato, stasera in Tv il suo film più iconico: il cult (con schiaffi) che ha fatto la storia
Dal capolavoro "Travolti da un insolito destino su Cine34 a La guerra dei nonni su C...
Report, chi prenderà il posto di Sigfrido Ranucci e cosa farà il conduttore: la presa di posizione della Rai
Sigfrido Ranucci va via dal programma Report? In questi giorni è partito il toto nom...