Adriano Giannini in una prova d'attore sorprendente: meritava almeno la nomination ai David di Donatello per questo film Il film candidato ai David di Donatello valorizza un intenso Adriano Giannini: tra tradimento e ossessione, una performance che non passa inosservata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Candidato ai David di Donatello, Breve storia d’amore si distingue come uno degli esordi più interessanti del cinema italiano recente. Diretto da Ludovica Rampoldi, il film intreccia relazioni sentimentali complesse, mettendo al centro desiderio, colpa e verità. Tra i protagonisti, Adriano Giannini offre un’interpretazione intensa e stratificata nei panni di Rocco, che avrebbe potuto ambire a una candidatura. Accanto a lui, Pilar Fogliati, Valeria Golino e Andrea Carpenzano completano un cast solido. Il risultato è un racconto sospeso tra thriller emotivo e dramma sentimentale, capace di scavare nelle contraddizioni umane.

Un intreccio di relazioni e segreti tra amore e tradimento

Al centro della storia c’è Rocco, un sismologo che divide le sue giornate tra lavoro e routine serali fatte di palestra, boxe e partite a scacchi. È proprio in un bar, dopo uno di questi allenamenti, che incontra Lea. Tra i due nasce un legame immediato, destinato però a complicarsi rapidamente. Lea, interpretata da Pilar Fogliati, decide di avvicinarsi alla moglie di Rocco, Cecilia, senza rivelare la verità. Fingendo un problema personale, la incontra durante una sessione di tiro a segno e le chiede un consulto psicologico, convinta di essere tradita dal suo compagno Andrea.

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Questo gioco di specchi tra verità e menzogna costruisce una tensione narrativa sottile ma costante, fino al confronto finale in cui i quattro protagonisti si trovano faccia a faccia. Il film utilizza il tradimento come motore narrativo, ma lo rilegge in chiave contemporanea: non solo errore morale, ma occasione di confronto con sé stessi e con i propri limiti emotivi.

Adriano Giannini e Pilar Fogliati: chimica e profondità emotiva

Il cuore pulsante di Breve storia d’amore è senza dubbio la relazione tra Rocco e Lea. Adriano Giannini restituisce un personaggio combattuto, sospeso tra rigidità morale e bisogno di comprensione. La sua interpretazione è misurata, mai sopra le righe, ma capace di trasmettere un conflitto interiore autentico. Dal canto suo, Pilar Fogliati offre una performance altrettanto intensa, dando voce a una donna fragile ma lucida, intrappolata tra desiderio e insicurezza. Insieme, i due attori costruiscono un rapporto credibile, fatto di silenzi, tensioni e momenti di verità.

Interessante anche la riflessione proposta dagli interpreti sul concetto di tradimento: un tema antico, ma oggi rimesso in discussione alla luce di nuove forme relazionali. Il film suggerisce che non esista una verità assoluta, ma una continua negoziazione tra ciò che siamo e ciò che desideriamo. Non meno rilevante è il tema del corpo come linguaggio: in un’epoca dominata dall’immagine, i personaggi sembrano costantemente osservati, giudicati, persino da sé stessi. Un elemento che aggiunge ulteriore profondità al racconto.

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