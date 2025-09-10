Trova nel Magazine
Adriano Celentano, l'appello di Claudia Mori per il ritorno in Rai: parole gelide e un retroscena

La moglie del ‘Molleggiato’ ha condiviso sui social una lettera attraverso la quale ha sollecitato il direttore Rai Giampaolo Rossi a riportare il marito in tv

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

C’è ancora spazio per Adriano Celentano in tv? Secondo la moglie del ‘Molleggiato’, Claudia Mori, si tratta di uno scenario possibile. L’attrice, cantante e produttrice romana ha pubblicato sui social una lettera attraverso la quale ha sollecitato il direttore Rai Giampaolo Rossi a darle una riposta sulla possibilità del ritorno del marito sul piccolo schermo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Alessandro Celentano, la moglie Claudia Mori scrive una lettera alla Rai

Nella tarda mattinata di oggi mercoledì 10 settembre 2025 sul profilo ufficiale Instagram di Adriano Celentano è stato condivisa una lettera della moglie del ‘Molleggiato’, Claudia Mori, indirizzata al direttore Rai Giampaolo Rossi. "Egr. dott. Rossi, Come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai" esordisce l’attrice e produttrice senza troppi giri di parole nella missiva (dall’oggetto eloquente ‘Il tempo se ne va’, ricordando la hit di Celentano del 1980) pubblicata sui social.

"Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro" racconta Claudia Mori nella lettera, lamentandosi: "Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua". La moglie di Adriano Celentano sollecita dunque il direttore Rai a darle una risposta in tempi brevi circa il possibile ritorno del marito in viale Mazzini, alla corte della tv di Stato con un nuovo progetto: "Vede dott. Rossi una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare".

L’ultima (disastrosa) esperienza di Celentano in tv

Pur rimanendo sempre attivo nel mondo della musica (lo scorso anno è stato pubblicato il remix del singolo ‘Amore no’, mentre quest’anno è uscito un nuovo cofanetto ufficiale), Alessandro Celentano, 87 anni, di fatto non ‘compare’ in tv da più di sei anni, da quando andò in onda la sua serie animata Adrian con risultati disastrosi (crollando da più di 4 milioni e mezzo a poco più di un milione e mezzo di spettatori dalla prima all’ultima puntata su Canale 5). Per l’ultima apparizione in Rai bisogna addirittura risalire al 2001, quando condusse con Asia Argento 125 milioni di caz..te su Rai 1.

