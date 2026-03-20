Adriano Celentano passa alle vie legali, nuova replica al presunto figlio: “Tutto per le luci della ribalta” Dopo aver ironizzato sul caso dell’uomo che si è detto suo figlio, il cantante è tornato a parlarne dichiarando la volontà di fare ricorso a un avvocato.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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In questi giorni non si parla d’altro: il 55enne romano Antonio Maria Segatori ha rivelato pubblicamente la sua convinzione di essere figlio biologico del noto cantante Adriano Celentano. La questione era già emersa molti anni fa, nel 1975, quando la stessa madre dell’uomo aveva presentato un ricorso in Tribunale per il riconoscimento della paternità. Un caso all’epoca terminato con un’archiviazione e nulla di fatto. Negli ultimi giorno Antonio Maria Segatori ha però deciso di tornare all’attacco in prima persona e, dopo una risposta molto ironica dello stesso Adriano Celentano, quest’ultimo ha poi deciso di passare alle vie legali per tutelarsi concretamente: ecco cosa sta accadendo.

Adriano Celentano: "Prima la presunta madre, ora il presunto figlio"

Al riemergere del caso di un suo presunto figlio biologico mai riconosciuto, Adriano Celentano aveva inizialmente risposto in maniera molto ironica affermando: "Caro Antonio, mi spiace contraddirti. Purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno". Negli ultimi giorni, però, il Molleggiato è tornato a parlare della questione in maniera molto più seria, rivelando l’intenzione di passare alle vie legali per tutelarsi da ulteriori speculazioni.

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"Prima la presunta madre, ora il presunto figlio. Circa mezzo secolo fa è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla. Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio. A questo punto credo doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione", ha scritto Adriano Celentano sui social.

Adriano Celentano, le parole del presunto figlio: "Non vado a caccia di soldi"

Secondo quando riportato dal settimanale Oggi, Antonio Maria Segatori avrebbe depositato al Tribunale civile di Milano un ricorso per "dichiarazione giudiziale di paternità", e ad oggi sarebbe in attesa di scoprire cosa decideranno i giudici, i quali potrebbero anche richiedere allo stesso Adriano Celentano un test del DNA per chiarire ogni dubbio. Nel frattempo, il 55enne rimane fermamente convinto della sua posizione.

L’uomo ha espresso più volte la volontà di scoprire finalmente la verità sul padre biologico, per poterne ottenere il cognome senza ulteriori fini. Proprio al settimanale Oggi ha infatti rivelato: "Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente come lui. Non gli assomiglio, ma sbatto le ciglia come lui. Vorrei tranquillizzarlo, non vado a caccia di soldi".

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