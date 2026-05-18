"Adriano Celentano grave, ricoverato in ospedale", Claudio Lippi spaventa i fan: la fake news e la smentita di Claudia Mori La verità dietro l’allarme su Adriano Celentano: dal post di Claudio Lippi alla smentita durissima di Claudia Mori, come una fake news ha fatto il giro del web.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per diverse ore il nome di Adriano Celentano è stato al centro di una forte ondata di preoccupazione sui social, dopo la diffusione di una notizia che parlava di un presunto ricovero in ospedale del cantante in condizioni molto gravi. Una voce che, nel giro di pochissimo tempo, è diventata virale tra Facebook e X, alimentando ansia, commenti e messaggi di vicinanza da parte dei fan del Molleggiato. A rendere tutto ancora più credibile, però, è stato il fatto che a condividere per primo quella notizia fosse Claudio Lippi, volto storico della televisione italiana e persona da sempre legata ad Adriano Celentano.

Adriano Celentano ricoverato: il post di Claudio Lippi che ha fatto esplodere il caso

Tutto è iniziato la scorsa sera, quando Claudio Lippi ha pubblicato un lungo messaggio in cui ricordava il suo primo incontro con Adriano Celentano, avvenuto nel 1964. Un racconto molto personale, pieno di nostalgia e affetto, che però a un certo punto ha preso una piega decisamente allarmante: "Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: "Stambecco" e non seppi mai il perché". Poi il passaggio che ha scatenato il caos online: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo". Parole forti, che hanno immediatamente fatto pensare a una situazione drammatica. Nel giro di poche ore il post è stato condiviso migliaia di volte, finendo anche su X e arrivando perfino ad alcuni commentatori televisivi e blogger, molti dei quali hanno però iniziato quasi subito a nutrire dubbi sull’autenticità della notizia.

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I dubbi degli utenti e il ruolo della presunta "fonte"

A far discutere è stato soprattutto il riferimento alla figlia Rosalinda, indicata da Claudio Lippi come la persona che avrebbe diffuso la notizia del ricovero. In realtà, però, nessuna delle figlie di Adriano Celentano aveva pubblicato comunicazioni sui social o parlato con la stampa. Anche per questo, sotto il post del conduttore sono comparsi moltissimi commenti di utenti che chiedevano conferme o facevano notare l’assenza di fonti ufficiali. Claudio Lippi, cercando di ribadire la bontà di quanto aveva scritto, ha aggiunto: "La notizia l’ha diramata Rosalinda, la figlia". Poco dopo, il conduttore è tornato ancora sull’argomento con un altro messaggio molto emotivo: "Ho riletto quanto ho scritto e mi sono accorto di aver fatto errori di scrittura. Non è facile scrivere con gli occhi pieni di lacrime".

La smentita di Claudia Mori

A quel punto, vista la velocità con cui la notizia stava circolando, è intervenuta direttamente Claudia Mori, contattata dall’agenzia LaPresse per chiarire quanto stesse accadendo. La moglie di Adriano Celentano ha smentito tutto in maniera netta e senza lasciare spazio a interpretazioni: "Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine. Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa".

Adriano Celentano in ospedale e l’origine della fake news

Con il passare delle ore è emerso anche il possibile motivo dell’equivoco. Alcuni utenti hanno infatti scoperto che nei giorni precedenti su Facebook era comparso un post falso accompagnato da un’immagine generata con l’intelligenza artificiale, nella quale Adriano Celentano appariva sdraiato in un letto d’ospedale accanto a una figlia in lacrime.

Nel contenuto venivano riportate informazioni completamente inventate, comprese presunte dichiarazioni rilasciate fuori dall’ospedale da una delle figlie del cantante. Circostanza che non si è mai verificata. Secondo molti, Claudio Lippi potrebbe essersi imbattuto proprio in quel contenuto fake, prendendolo per reale e condividendolo in buona fede. Una possibilità che spiegherebbe anche il tono molto coinvolto dei suoi messaggi.

Celentano stava seguendo l’Eurovision Song Contest

A smentire ulteriormente l’ipotesi di condizioni critiche del cantante ci ha pensato anche un dettaglio emerso durante la finale dell’Eurovision Song Contest. Nel corso della diretta su Rai 1, infatti, Gabriele Corsi ha raccontato che Adriano Celentano stava seguendo la trasmissione da casa e aveva anche fatto arrivare i suoi complimenti a Sal Da Vinci. Un particolare che, col senno di poi, rende ancora più evidente quanto la notizia circolata sui social fosse lontana dalla realtà. Ancora una volta, dunque, una fake news nata online è riuscita a trasformarsi in poche ore in un caso nazionale.

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