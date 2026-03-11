GF Vip, Adriana Volpe scopre in diretta del suo ingresso anticipato: "Oddio sto morendo, si sono inventati qualcosa" Adriana Volpe entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip quattro giorni prima del debutto. L’annuncio in diretta a Forum la coglie di sorpresa.

Il Grande Fratello Vip 2026 parte con un colpo di scena ancora prima della prima puntata. Adriana Volpe sarà infatti tra i primi concorrenti a varcare la porta rossa, ma lo farà con qualche giorno di anticipo rispetto al resto del cast. L’ingresso nella Casa è previsto per lei è preavviso venerdì 13 marzo, ma la conduttrice lo viene a sapere in diretta su Forum, scatenando una reazione tutta da ridere. Vediamola insieme.

Adriana Volpe, la scoperta del suo ingresso anticipato al GF in diretta su Forum

La notizia è stata comunicata in diretta televisiva durante l’ultima puntata di Forum. Barbara Palombelli, rivolgendosi alla conduttrice trentina ospite in studio, ha rivelato la decisione presa dagli autori del programma. "Tu non entrerai martedì insieme agli altri concorrenti, ma questo venerdì", ha spiegato, chiedendole anche se fosse pronta e se avesse già preparato la valigia. La reazione della Volpe è stata di apparente sorpresa. "Oddio sto morendo… ma venerdì questo? Venerdì 13?", ha commentato ridendo. Poi ha aggiunto: "Questa sarà un’edizione completamente straordinaria e diversa. Io sono guerriera ed entro con coraggio, ma penso che se mi faranno entrare prima significa che si sono inventati qualcosa".

Open House del Grande Fratello Vip: la reazione di Adriana Volpe

L’ingresso anticipato di Adriana Volpe rientra in una nuova formula sperimentale ideata dagli autori del reality, chiamata Open House. L’idea è quella di aprire la Casa qualche giorno prima del debutto ufficiale, permettendo ai primi concorrenti di iniziare la convivenza e creare le prime dinamiche prima dell’arrivo di tutti gli altri gieffini. La conduttrice non sarà sola in questa fase iniziale, e ha scoperta di questa specifica proprio grazie alla conduttrice di Forum: "Non entrerai da sola. Ci saranno altri tre concorrenti con te… Farete un fantastico weekend nella Casa. Magari farete una crostata per accogliere gli altri concorrenti che entreranno martedì 17 marzo". Ancora visibilmente colpita, la Volpe ha esclamato: "Ho capito che questa sarà un’edizione completamente straordinaria, diversa dalle altre. Non è mai successo mi sembra…". Poi la concorrente inizia a realizzare di dover accelerare la sua preparazione per l’ingresso: "Io sto realizzando adesso…Venerdì significa dopodomani! Devo andare a fare le valigie. Dopodomani…Venerdì questo, non il prossimo"

Un’altra novità riguarda la modalità di visione: la diretta dei primi giorni sarà disponibile solo su Mediaset Infinity e non su Mediaset Extra. Una scelta che punta chiaramente a rafforzare la piattaforma digitale del gruppo e a spingere il pubblico verso la fruizione online. In realtà l’idea di un ingresso anticipato non è completamente nuova nella storia del programma, ma la Volpe non è spaventata dalla sorpresa: "Sono guerriera, entro con coraggio", dice sicura alal Palombelli.

