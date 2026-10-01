Gabriella Carlucci torna dopo 16 anni e fa coppia con Adriana Volpe: cos'è "Job Missione Lavoro" Adriana Volpe e Gabriella Carlucci arrivano su Rai 2 con Job Missione Lavoro, il nuovo format dedicato a chi cerca un impiego e alle aziende che assumono.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Adriana Volpe e Gabriella Carlucci si preparano a condividere la conduzione di un nuovo programma televisivo. Si tratta di Job Missione Lavoro, format itinerante dedicato al mondo dell’occupazione che prova a raccontare il rapporto tra chi cerca un impiego e chi, invece, è alla ricerca di nuove figure da inserire in azienda. Un progetto che porta sul piccolo schermo storie reali, colloqui e prove pratiche, con un obiettivo molto concreto: arrivare, quando possibile, a un’assunzione. Per Gabriella Carlucci, inoltre, si tratta di un ritorno in televisione dopo una lunga assenza.

Job Missione Lavoro, cos’è il nuovo programma con Adriana Volpe e Gabriella Carlucci

Il cuore di Job Missione Lavoro è l’incontro tra un candidato e un’azienda che ha bisogno di una precisa figura professionale. Ogni puntata presenta due vicende differenti, seguite rispettivamente dalle due conduttrici, che accompagnano i protagonisti dall’inizio del percorso fino all’esito finale. Si parte dalla storia personale di chi sta cercando lavoro e dal racconto dell’azienda, per arrivare poi al momento più importante: il colloquio. Non si tratta però dell’unico banco di prova. Il candidato deve infatti affrontare anche una prova sul campo, pensata insieme all’azienda e legata concretamente al ruolo per il quale si è candidato.

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La situazione viene raccontata attraverso il colloquio, alcuni momenti di commento e gli interventi dei coach. A seguire, l’azienda valuta il percorso e può arrivare all’assunzione, con modalità che possono essere diverse a seconda della posizione ricercata. Il programma non nasconde però nemmeno gli eventuali esiti negativi. Se il candidato presenta alcune lacune, può essere indirizzato verso un percorso formativo utile a colmare le competenze mancanti. L’obiettivo, quindi, non è trasformare il colloquio in una gara televisiva, ma mostrare come nasce un’opportunità e cosa può succedere realmente durante una selezione.

Quando va in onda Job Missione Lavoro su Rai 2

Il nuovo format punta anche a raccontare il mondo del lavoro attraverso una prospettiva più ampia. Accanto alle singole storie trovano spazio informazioni su formazione, bandi, finanziamenti, startup, offerte e strumenti messi a disposizione dalle istituzioni. Il progetto prevede infatti la collaborazione con realtà istituzionali e con enti di formazione. I candidati vengono individuati attraverso una rete di soggetti che possono segnalare profili in linea con le esigenze delle aziende coinvolte. A completare il programma ci sono due coach, Leonardo Leone e Chiara Meret, chiamati ad affiancare le conduttrici e a commentare alcuni aspetti emersi durante i colloqui. Il loro intervento non è pensato come una semplice pagella della prestazione, ma come occasione per fornire indicazioni utili anche a chi guarda da casa.

La prima puntata è ambientata nel Lazio e il programma si muove in diverse realtà italiane, senza uno studio fisso. Il principale teatro delle storie diventa così direttamente l’azienda, dove il pubblico può conoscere anche ambienti, professioni e modalità di lavoro differenti. Job Missione Lavoro arriva su Rai 2 il sabato mattina alle 10.15. Per Gabriella Carlucci rappresenta inoltre il ritorno sul piccolo schermo dopo sedici anni lontano dalla televisione. Al suo fianco ci sarà Adriana Volpe, per un format che prova a trasformare il tema della ricerca di lavoro in un racconto televisivo fatto di persone e occasioni concrete. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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