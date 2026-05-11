Adolescence fa la storia ai BAFTA TV Awards 2026, raffica di premi e nuovo record per la serie Netflix: nessuna miniserie aveva mai fatto tanto
La serie Netflix di successo, Adolescence, conquista quattro premi ai BAFTA TV Awards 2026 e si impone come fenomeno assoluto della stagione televisiva.
Noi non ne avevamo dubbi: quando abbiamo visto per la prima volta questa serie su Netflix, lo scorso anno, sin da subito abbiamo pensato: "E’ travolgente", ed è così. Adolescence non solo ha una storia che travolge e lascia incollati allo schermo, ma ha anche conquistato una valanga di premi. A tal proposito, agli ultimi BAFTA TV Awards 2026 si è aggiudicata altri quattro premi e ha stabilito un nuovo e incredibile record. Vediamo insieme quale.
Adolescenze ‘spazza via’ la concorrenza ai BAFTA TV Awards 2026: nuovo record per la serie Netflix
La serie Adolescence, creata da Stephen Graham e Jack Thorne, è stata la protagonista dei BAFTA TV Awards 2026, vincendo quattro premi, tra cui quello per la Miglior miniserie drammatica. Premiati anche Owen Cooper e Christine Tremarco nelle categorie dei non protagonisti. Il produttore Mark Herbert ha ringraziato gli autori per aver realizzato una storia intensa e coinvolgente. Con questo risultato, Adolescence è diventata la prima serie a vincere più di tre premi nella stessa edizione dei BAFTA, superando show come Killing Eve e Happy Valley. Tra gli altri vincitori anche The Studio e Seth Rogen ha dedicato il premio a Catherine O’Hara, interprete della produttrice Patty Leigh nella serie Apple TV+, scomparsa a gennaio.
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- Attore non protagonista: Owen Cooper — Adolescence
- Attrice non protagonista: Christine Tremarco — Adolescence
- Migliore comedy: Amandaland
- Migliore serie per bambini: Crongton
- Migliore serie drammatica: Adolescence
- Migliore attore protagonista in una comedy: Steve Coogan — How Are You? It’s Alan (Partridge)
- Migliore attrice protagonista in una comedy: Katherine Parkinson — Here We Go
- Migliore soap opera: EastEnders
- Premio speciale: Martin Lewis
- Premiati anche The Studio e Seth Rogen, che ha dedicato il riconoscimento a Catherine O’Hara, interprete della produttrice Patty Leigh nella comedy Apple TV e scomparsa a gennaio.
Adolescence, di cosa parla la serie: trama e cast
Adolescence è una miniserie britannica creata da Stephen Graham e Jack Thorne, ispirata a fatti reali e pone l’attenzione sul tema della crescente violenza giovanile nel Regno Unito. La storia segue il tredicenne Jamie Miller, arrestato con l’accusa di aver ucciso una compagna di scuola, Katie Leonard. Dopo l’arresto e l’interrogatorio, il ragazzo viene trasferito in un centro di detenzione minorile. Le indagini, che coinvolgono anche la scuola e una psicologa forense, rivelano che Jamie è stato influenzato dal bullismo e da ambienti online legati alla cultura incel. La serie mostra così non solo il crimine, ma anche le sue cause e le pesanti conseguenze sulla famiglia del ragazzo.
Nel cast, oltre a Owen Cooper, troviamo anche:
- Stephen Graham
- Ashley Walters
- Erin Doherty
- Faye Marsay
- Christine Tremarco
- Mark Stanley
- Jo Hartley
- Amélie Pease
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