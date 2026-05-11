Adolescence fa la storia ai BAFTA TV Awards 2026, raffica di premi e nuovo record per la serie Netflix: nessuna miniserie aveva mai fatto tanto La serie Netflix di successo, Adolescence, conquista quattro premi ai BAFTA TV Awards 2026 e si impone come fenomeno assoluto della stagione televisiva.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Noi non ne avevamo dubbi: quando abbiamo visto per la prima volta questa serie su Netflix, lo scorso anno, sin da subito abbiamo pensato: "E’ travolgente", ed è così. Adolescence non solo ha una storia che travolge e lascia incollati allo schermo, ma ha anche conquistato una valanga di premi. A tal proposito, agli ultimi BAFTA TV Awards 2026 si è aggiudicata altri quattro premi e ha stabilito un nuovo e incredibile record. Vediamo insieme quale.

Adolescenze ‘spazza via’ la concorrenza ai BAFTA TV Awards 2026: nuovo record per la serie Netflix

La serie Adolescence, creata da Stephen Graham e Jack Thorne, è stata la protagonista dei BAFTA TV Awards 2026, vincendo quattro premi, tra cui quello per la Miglior miniserie drammatica. Premiati anche Owen Cooper e Christine Tremarco nelle categorie dei non protagonisti. Il produttore Mark Herbert ha ringraziato gli autori per aver realizzato una storia intensa e coinvolgente. Con questo risultato, Adolescence è diventata la prima serie a vincere più di tre premi nella stessa edizione dei BAFTA, superando show come Killing Eve e Happy Valley. Tra gli altri vincitori anche The Studio e Seth Rogen ha dedicato il premio a Catherine O’Hara, interprete della produttrice Patty Leigh nella serie Apple TV+, scomparsa a gennaio.

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Attore non protagonista: Owen Cooper — Adolescence

Attrice non protagonista: Christine Tremarco — Adolescence

Migliore comedy: Amandaland

Migliore serie per bambini: Crongton

Migliore serie drammatica: Adolescence

Migliore attore protagonista in una comedy: Steve Coogan — How Are You? It’s Alan (Partridge)

Migliore attrice protagonista in una comedy: Katherine Parkinson — Here We Go

Migliore soap opera: EastEnders

Premio speciale: Martin Lewis

Premiati anche The Studio e Seth Rogen, che ha dedicato il riconoscimento a Catherine O’Hara, interprete della produttrice Patty Leigh nella comedy Apple TV e scomparsa a gennaio.

Adolescence, di cosa parla la serie: trama e cast

Adolescence è una miniserie britannica creata da Stephen Graham e Jack Thorne, ispirata a fatti reali e pone l’attenzione sul tema della crescente violenza giovanile nel Regno Unito. La storia segue il tredicenne Jamie Miller, arrestato con l’accusa di aver ucciso una compagna di scuola, Katie Leonard. Dopo l’arresto e l’interrogatorio, il ragazzo viene trasferito in un centro di detenzione minorile. Le indagini, che coinvolgono anche la scuola e una psicologa forense, rivelano che Jamie è stato influenzato dal bullismo e da ambienti online legati alla cultura incel. La serie mostra così non solo il crimine, ma anche le sue cause e le pesanti conseguenze sulla famiglia del ragazzo.

Nel cast, oltre a Owen Cooper, troviamo anche:

Stephen Graham

Ashley Walters

Erin Doherty

Faye Marsay

Christine Tremarco

Mark Stanley

Jo Hartley

Amélie Pease

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