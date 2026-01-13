Dopo il trionfo ai Golden Globe 2026, arriva l’annuncio (a sorpresa) sulla serie rivelazione di Netflix ed è incredibile La serie Netflix più discussa dell’anno potrebbe tornare: l'annuncio del creatore Stephen Graham ha lasciato ben sperare i fan, che ormai la davano per conclusa

Proprio ieri vi abbiamo parlato del dominio assoluto ai Golden Globe 2026 di Adolescence, la serie rivelazione dell’anno con protagonista il talentuoso sedicenne Owen Cooper (che è stato il più giovane ad aver vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista in TV) potrebbe tornare con dei nuovi episodi. Sì, è vero, mesi fa era dato per certo che lo show non avrebbe avuto una seconda stagione e, invece, il creatore Stephen Graham, ha sorpreso tutti annunciando il rinnovo della serie. Scopriamo tutti i dettagli.

Adolescence 2 si farà, l’annuncio di Stephen Graham riaccende l’entusiasmo dei fan

E’ un dato di fatto: Adolescence ha trionfato ai Golden Globes 2026 vincendo il premio come Migliore Miniserie e ottenendo complessivamente quattro riconoscimenti, tra cui quelli per Stephen Graham come migliore attore, Owen Cooper e Erin Doherty come non protagonisti. Distribuita su Netflix, la serie è stata uno dei titoli originali più discussi del 2025, diventando la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma e conquistando anche gli Emmy Awards con 8 vittorie su 13 nomination. Proprio Graham, in un’intervista a Deadline, ha confermato di essere al lavoro su una possibile seconda stagione, sebbene il progetto sia ancora in una fase iniziale.

Ha spiegato: "Non posso rispondere a questa domanda perché è da qualche parte nei meandri più profondi della mia mente e di quella di Jack, e la tireremo fuori tra tre o quattro anni, quindi restate sintonizzati", riferendosi al co-ideatore Jack Thorne. C’è da dire, però, che per adesso, non è chiaro quale direzione prenderà un eventuale seguito: c’è chi spera in un approfondimento sul punto di vista dei genitori della vittima e chi immagina Adolescence come una futura serie antologica con nuove storie e personaggi.

Adolescence, di cosa parla la serie fenomeno dell’anno

Questa serie ha conquistato sin da subito il grande pubblico, soprattutto per la capacità che ha di catturare l’attenzione con supense e quella lenta angoscia che, via via, prende il sopravvento in chi la guarda. Stephen Graham è il co-ideatore e anche l’ interprete di Eddie, il padre del giovane accusato di omicidio al centro della storia. Ma andiamo con ordine. L’ispettore Luke Bascombe e il sergente Misha Frank arrestano il tredicenne Jamie Miller, accusato di aver ucciso con sette coltellate la coetanea Katie Leonard. Trasportato in centrale, Jamie affronta tutte le procedure del caso, proclamando la propria innocenza davanti alla polizia e ai genitori.

Il padre Eddie lo accompagna tra visite mediche, perquisizioni e il primo interrogatorio, durante il quale è costretto a vedere un video di sorveglianza che sembra incriminare il figlio. Nonostante le prove apparenti, Jamie continua a dichiararsi innocente. Trovate la serie in streaming su Netflix.

