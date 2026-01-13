Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Dopo il trionfo ai Golden Globe 2026, arriva l’annuncio (a sorpresa) sulla serie rivelazione di Netflix ed è incredibile

La serie Netflix più discussa dell’anno potrebbe tornare: l'annuncio del creatore Stephen Graham ha lasciato ben sperare i fan, che ormai la davano per conclusa

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proprio ieri vi abbiamo parlato del dominio assoluto ai Golden Globe 2026 di Adolescence, la serie rivelazione dell’anno con protagonista il talentuoso sedicenne Owen Cooper (che è stato il più giovane ad aver vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista in TV) potrebbe tornare con dei nuovi episodi. Sì, è vero, mesi fa era dato per certo che lo show non avrebbe avuto una seconda stagione e, invece, il creatore Stephen Graham, ha sorpreso tutti annunciando il rinnovo della serie. Scopriamo tutti i dettagli.

Adolescence 2 si farà, l’annuncio di Stephen Graham riaccende l’entusiasmo dei fan

E’ un dato di fatto: Adolescence ha trionfato ai Golden Globes 2026 vincendo il premio come Migliore Miniserie e ottenendo complessivamente quattro riconoscimenti, tra cui quelli per Stephen Graham come migliore attore, Owen Cooper e Erin Doherty come non protagonisti. Distribuita su Netflix, la serie è stata uno dei titoli originali più discussi del 2025, diventando la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma e conquistando anche gli Emmy Awards con 8 vittorie su 13 nomination. Proprio Graham, in un’intervista a Deadline, ha confermato di essere al lavoro su una possibile seconda stagione, sebbene il progetto sia ancora in una fase iniziale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ha spiegato: "Non posso rispondere a questa domanda perché è da qualche parte nei meandri più profondi della mia mente e di quella di Jack, e la tireremo fuori tra tre o quattro anni, quindi restate sintonizzati", riferendosi al co-ideatore Jack Thorne. C’è da dire, però, che per adesso, non è chiaro quale direzione prenderà un eventuale seguito: c’è chi spera in un approfondimento sul punto di vista dei genitori della vittima e chi immagina Adolescence come una futura serie antologica con nuove storie e personaggi.

Adolescence, di cosa parla la serie fenomeno dell’anno

Questa serie ha conquistato sin da subito il grande pubblico, soprattutto per la capacità che ha di catturare l’attenzione con supense e quella lenta angoscia che, via via, prende il sopravvento in chi la guarda. Stephen Graham è il co-ideatore e anche l’ interprete di Eddie, il padre del giovane accusato di omicidio al centro della storia. Ma andiamo con ordine. L’ispettore Luke Bascombe e il sergente Misha Frank arrestano il tredicenne Jamie Miller, accusato di aver ucciso con sette coltellate la coetanea Katie Leonard. Trasportato in centrale, Jamie affronta tutte le procedure del caso, proclamando la propria innocenza davanti alla polizia e ai genitori.

Il padre Eddie lo accompagna tra visite mediche, perquisizioni e il primo interrogatorio, durante il quale è costretto a vedere un video di sorveglianza che sembra incriminare il figlio. Nonostante le prove apparenti, Jamie continua a dichiararsi innocente. Trovate la serie in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Chi ha vinto i Golden Globes 2026

Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star

Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Golden Globes 2026, i migliori momenti della notte di premiazioni

Golden Globes 2026, i migliori momenti della premiazione: Timothée Chalamet commuove

Da Steven Spielberg alla dedica ad Adam Somner, tutti i momenti da ricordare della p...
Adolescence, 5 curiosità sulla serie Netflix che ha trionfato agli Emmy Awards 2025

Binge in pochi episodi: 5 Serie Tv brevi su Netflix da non perdere

Scopri cinque serie Tv brevi su Netflix perfette per una maratona veloce: storie int...
Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer

Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer

Il colosso dello streaming stronca sul nascere l'adattamento dei creatori di Strange...
Una Mamma Per Amica, in lavorazione un libro non-fiction sulla celebre serie tv

Una Mamma Per Amica, il nuovo progetto top secret sulla serie TV è ufficiale: tutti i segreti da svelare

Lauren Graham e Amy Sherman-Palladino tornano nel mondo di Una Mamma Per Amica con u...
Golden Globes 2026

Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo

Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli...
Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters

Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters: è record assoluto

Il brano Golden si prende la statuetta alla kermesse e vince contro colossi come Wic...
I film in onda in TV stasera, sabato 3 gennaio 2026: dalla maratona di Jurassic Park al tennis di Zendaya

I film in onda in TV stasera, sabato 3 gennaio 2026: dalla maratona di Jurassic Park al tennis di Zendaya

Dall’animazione di Shrek Terzo su Italia 1 all’adrenalina di Jurassic Park: il mondo...
David Harbour lascia il film con Pedro Pascal: "è sopraffatto dalla fine di Stranger Things"

David Harbour lascia il film con Pedro Pascal: c'entra Stranger Things. Ecco chi lo sostituisce

David Harbour, noto come Hopper in Stranger Things, lascia il suo prossimo progetto,...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Jessie Buckley

Jessie Buckley
Lily Collins

Lily Collins
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963