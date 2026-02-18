Vincenzo D’Agostino, morto lo storico paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci: “Il poeta dell'amore ci ha lasciati” Il noto paroliere, collaboratore di grandi artisti della musica napoletana, è morto all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.

Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è venuto a mancare il 17 febbraio 2026 all’età di 64 anni. L’uomo lottava da tempo contro un grave tumore ai polmoni e sarebbe stato un arresto cardiaco a portarlo al tragico epilogo. Vincenzo aveva iniziato la sua carriera negli anni ’80 come cantante e polistrumentista, per poi diventare uno degli autori più prolifici della musica napoletana con oltre 3.600 canzoni firmate proprio da lui. Tra queste, i più grandi successi di Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, che sui social hanno espresso il loro sgomento per questa terribile perdita e tutto l’affetto provato nei confronti di Vincenzo D’Agostino: vediamo i dettagli.

Vincenzo D’Agostino, il sodalizio con Gigi D’Alessio e l’immensa carriera

Vincenzo D’Agostino, in vesti di paroliere, ha dato vita ad un lungo sodalizio con Gigi D’Alessio, per il quale ha scritto canzoni iconiche e di successo come Non dirgli mai, Annarè, Mon amoure e Tu che ne sai. Recentemente aveva firmato il successo Rossetto e caffè di Sal Da Vinci e molti sono gli artisti che, negli anni hanno avuto modo di collaborare con lui: Nino D’Angelo, Mario Merola, Carmelo Zappulla, Gigi Finizio, Loredana Bertè e Anna Tatangelo. Nella sua lunga carriera D’Agostino ha dato vita ad oltre 3.600 brani iconici.

La notizia della sua morte, avvenuta a soli 64 anni il 17 febbraio 2026, ha sconvolto il mondo della musica italiana. Nell’attesa dei funerali di giovedì 19 febbraio, nella Parrocchia Santi Giovanni e Paolo, in Piazza Ottocalli a Napoli, molti artisti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social, mandando un ultimo saluto a uno dei più grandi autori della musica partenopea.

Addio a Vincenzo D’Agostino, i commoventi messaggi dei cantanti

Dopo la tragica notizia della morte di Vincenzo D’Agostino, i cantanti a lui più legati hanno affidato il loro ultimo saluto ai social. "Senza parole", sono le uniche parole scritte da Gigi D’Alessio in questo momento di dolore, mentre Sal Da Vinci ha salutato l’amico e collaboratore scrivendo: "Il poeta dell’amore ci ha lasciati, in punta di piedi se n’è andato. Grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie. Grazie per aver condiviso con me tante belle cose. La tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi, grazie Vincé, ti ho voluto un bene dell’anima e tu ne hai voluto altrettanto a me. Vivrai nel mio cuore e soprattutto nella mia voce per sempre… R.I.P".

Nelle ultime ore, anche Nino D’Angelo ha espresso sui social il suo profondo dispiacere scrivendo:

"Ciao Vincenzo, r.i.p e buon viaggio verso la casa di Dio. Da domani la nostra canzone napoletana sarà più povera. Un abbraccio grande a tutta la tua famiglia".

