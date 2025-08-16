Addio a Tristan Rogers, morto a 79 anni la leggenda di General Hospital: la battaglia col tumore L’attore australiano si è spento a 79 anni, lasciando un ricordo indelebile nel mondo delle soap e nel pubblico. I retroscena sulla sua vita e dove rivederlo.

La scomparsa di Tristan Rogers segna un momento di grande commozione per il mondo dello spettacolo. L’attore, volto amatissimo della soap opera General Hospital, se ne è andato all’età di 79 anni nella sua casa di Palm Springs, in California, dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. La notizia è stata diffusa dal suo entourage e ha subito fatto il giro del mondo, toccando in particolare i milioni di spettatori che negli anni hanno seguito le sue avventure televisive.

Tristan Rogers; gli inizi e la svolta con General Hospital

Rogers era nato a Melbourne, in Australia, il 3 giugno 1946. Dopo i primi passi nella recitazione nel suo Paese, si trasferì a Los Angeles per inseguire la carriera artistica. L’occasione della vita arrivò nel 1980 con General Hospital: il ruolo di Robert Scorpio, pensato inizialmente come una comparsa di pochi giorni, si trasformò in un impegno lungo decenni. Grazie al suo carisma, Scorpio divenne uno dei personaggi più amati della soap, entrando a far parte delle trame più celebri della serie, come la saga della Ice Princess.

General Hospital: Robert e Holly, una coppia indimenticabile

Negli anni Ottanta, accanto a Emma Samms, interprete di Holly, Rogers diede vita a una delle coppie più apprezzate del panorama seriale americano. La relazione tra Robert e Holly Scorpio venne ricordata come un esempio diverso dal solito, stabile e autentico, lontano dai cliché del genere. Anche per questo il pubblico si affezionò ancora di più al suo personaggio, che rimase un punto fermo della soap fino agli anni Novanta, per poi tornare più volte con apparizioni che alimentarono sempre grande curiosità. La sua ultima comparsa risale a luglio 2025, un cameo che oggi appare come un addio simbolico.

Altri ruoli e riconoscimenti

Sebbene il legame con General Hospital fosse il più forte, Rogers ha lavorato anche in altre produzioni di successo. Dal 2010 al 2019 interpretò Colin Atkinson in Febbre d’amore, mentre nel doppiaggio prestò la voce a personaggi delle serie animate Batman Beyond e The Wild Thornberrys. Partecipò inoltre a progetti come The Bay e Studio City, conquistando anche un Daytime Emmy. Una carriera variegata, segno della sua versatilità e della capacità di mettersi sempre in gioco.

La vita privata e l’affetto dei fan prima e dopo la morte

Nella sua vita privata Rogers fu sposato due volte: dal 1974 al 1984 con Barbara Meale, e dal 1995 con Teresa Parkerson, con cui ebbe due figli, Sara Jane e Cale. Lascia anche un nipote. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona leale, generosa e profondamente legata alla famiglia, qualità che hanno contribuito a renderlo un punto di riferimento anche fuori dal set.

Dove vedere oggi General Hospital in streaming

Chi desidera rivedere le storie di Robert Scorpio e immergersi nuovamente nelle atmosfere della storica soap, può recuperare General Hospital su Prime Video e Google Play. Due piattaforme, a pagamento, con cui poter rivivere le interpretazioni che hanno consacrato Tristan Rogers come una vera leggenda del genere.

