Addio a Nicholas Brendon: ecco i 5 episodi più indimenticabili di Xander in Buffy L'ammazzavampiri Nicholas Brendon, indimenticabile interprete di Xander in Buffy - L'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni: ecco i suoi momenti più iconici nella serie

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Il mondo delle serie TV e non solo piange la scomparsa di Nicholas Brendon, l’attore che ha interpretato Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri. Nicholas è morto venerdì 20 marzo 2026 a 54 anni, notizia arrivata dalla famiglia con un breve comunicato su Instagram. Per ricordarlo abbiamo selezionato alcuni episodi della famosa serie che lo hanno visto protagonista e lo hanno reso uno dei personaggi più amati dello show.

Addio a Nicholas Brendon: ecco 5 momenti indimenticabili di Xander in Buffy

Selezionare solo pochi episodi in cui Xander ha avuto un ruolo memorabile in Buffy è impresa ardua, ma va sicuramente ricordato l’episodio dal titolo Lui, della settima stagione di Byffy, in cui lo abbiamo visto collaborare con Spike per capire perché tutte le ragazze si fossero improvvisamente affezionate a un quarterback del liceo. Spike e Xander creano una coppia inedita e curiosa, che rende l’episodio ricco di momenti esilaranti.

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Memorabile anche l’episodio Hell Bell’s della sesta stagione, che rappresenta uno dei giorni più importanti nella vita di Xander, in cui avrebbe dovuto sposare Anya . Tuttavia, la cerimonia è stata sconvolta dall’apparizione di un uomo che affermava di essere Xander dal futuro e chiedeva che il matrimonio venisse interrotto. Questo porta il protagonista a chiedersi se sposare Anya sia davvero la decisione giusta, cosa che lo porta alla fine ad annullare le nozze.

Come dimenticare poi l’episodio dal titolo La Sostituzione, in cui un demone usa la magia per creare una copia di Xander con scopi malvagi. Questo porta il personaggio a cercare disperatamente di convincere i suoi amici di essere quello vero. L’episodio è ancora oggi uno dei più comici della quinta stagione.

In The Wish, incentrato su Cordelia, Sunnydale si trasforma in un inferno infestato dai vampiri a causa dell’assenza di Buffy. Il mondo è sottosopra e Xander è diventato un vampiro assetato di sangue. Ma è Il giorno dell’Apocalisse l’episodio che vede Xander protagonista assoluto: i riflettori sono tutti per lui e la stravagante avventura che lo vede coinvolto con una banda di non morti e deve accompagnarli in giro per la città mentre cercano di costruire una bomba.

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