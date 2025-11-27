Addio Montalbano, l’ultima puntata e i due libri che svelano tutto: qual è il vero finale che non vedrete mai in TV La magia della fortunata serie Tv è (di nuovo) finita, ma i fan vorrebbero vedere il 'vero' finale tratto dai due romanzi inediti.

Il pubblico di Rai 1 ha (di nuovo) detto addio a Il Commissario Montalbano. Ieri sera, mercoledì 26 novembre 2025, la fortunata serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è andata in onda con l’ultima puntata, ‘Il metodo Catalanotti’. Si chiude, così, un ciclo di repliche partito lo scorso settembre, e trasmesso in occasione del centenario dello scrittore siciliano, che è stato fortunatissimo: quasi tutte le settimane di messa in onda, gli episodi hanno toccando i picchi share altissimi, degni delle fiction Rai 1 in prima Tv come Makary, Imma Tataranni e Un Professore, nonostante si trattasse di episodi spesso vecchi di 20 anni, visti e rivisti in tv e tra l’altro tutti disponibili gratuitamente in streaming su RaiPlay senza pubblicità.

A prendere il posto di Montalbano, la prossima settimana, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, ci sarà L’altro Ispettore, serie che racconta il dramma delle morti sul lavoro, liberamente tratta da fatti realmente accaduti. Un cambio di passo su Rai 1, anche se quella di Montalbano resta una magia televisiva difficilmente ripetibile che, a distanza di decenni, chiama ancora a raccolta il grande pubblico. Ma chi conosce Salvo Montalbano sa bene che il finale della serie non si trova ne ‘Il Metodo Catalanotti’, ma nei due romanzi inediti – Il cuoco dell’Alcyon e Riccardino – due libri che, nei sogni dei fan potrebbero concludere degnamente il percorso della serie.

Addio a Montalbano, tutto sul vero finale che non vedrete mai in Tv

Le avventure de Il Commissario Montalbano non si concludono con l’episodio (in replica) andato in onda ieri su Rai 1, Il metodo Catalanotti, e trasmesso per la prima volta sul primo canale nel 2021. Il finale della saga è contenuto nei due libri inediti, ‘Il cuoco dell’Alcyon’ e ‘Riccardino’. Il primo vede i licenziamenti di massa di operai e un misterioso suicidio, a cui segue lo chiusura del Commissariato di Vigata, mentre il secondo, pubblicato a un anno esatto dalla morte di Andrea Camilleri, racconta di un Salvo Montalbano diverso dal solito, e nella trama irrompe perfino lo stesso autore che si scontra con il suo protagonista. Questo è anche l’ultimo romanzo pubblicato e che vede l’uscita di scena definitiva del commissario, un finale perfetto per chiudere definitivamente il sipario sulla serie Tv. Tuttavia, sebbene i milioni di fan lo chiedano da tempo a gran voce, gli ultimi episodi non ci saranno. Luca Zingaretti stesso, in passato, fu chiarissimo sul non volere più tornare sul set dopo la morte del regista Sironi e dello scrittore Camilleri: "Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa", aveva detto l’attore nel 2021 a La Repubblica.

