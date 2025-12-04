Trova nel Magazine
Addio Mabel Bocchi, icona del basket e volto Rai: le cause della morte e la malattia

La leggenda del basket italiano e conduttrice negli anni ’80 de la Domenica Sportiva è scomparsa oggi all’età di 72 anni: la notizia delle ultime ore.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Mabel Bocchi
È notizia delle ultime ore la morte della leggenda italiana del basket Mabel Bocchi, scomparsa oggi all’età di 72 anni. Oltre ai suoi successi nello sport, Mabel era diventata nota al grande pubblico negli anni ’80 per la sua partecipazione al film Lui è peggio di me con Renato Pozzetto e Adriano Celentano e per la conduzione de la Domenica Sportiva. Ecco qualche dettaglio in più sulla triste notizia della sua scomparsa.

Mabel Bocchi, chi era la leggenda del basket e volto Rai

Mabel Bocchi, nata a Parma nel 1953, è stata una delle più grandi cestite italiane, riuscendo a portare a casa ben otto campionati in nove stagioni con la squadra di Sesto San Giovanni, oltre a una Coppa Italia, alla Coppa dei Campioni e molti altri titoli di grande prestigio. Negli anni ’80, partecipò al film Lui è peggio di me con Renato Pozzetto e Adriano Celentano e condusse per diversi anni la Domenica Sportiva, diventando anche un volto noto della televisione. In quegli anni la sua popolarità crebbe così tanto da ricevere perfino un’offerta dalla nota rivista Playboy per posare nuda, proposta che la campionessa declinò con fermezza.

A soli 21 anni si laureò all’Isef, diventando la più giovane docente universitaria italiana. Dopo la carriera sportiva, conclusasi nel 1982, diventò giornalista professionista e, rimanendo sempre nel campo del fitness e dell’alimentazione, collaborò con molte testate di rilievo, tra le quali La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

Dal punto di vista della vita privata, Mabel sposò Ryadh Bousrih, capo reception di un hotel in Tunisia. Dopo il divorzio, la campionessa di tennis scelse di rimanere single, ribadendo la sua scelta anche in una passata intervista con queste parole: "Se mi pesa essere single? Sto di un bene che non immaginate. Quando dicono ‘la vita non si sa che cosa riserva’, ecco, io so già che cosa mi riserva: non voglio più nessuno tra i piedi".

Addio Mabel Bocchi, la malattia e le cause della morte

È arrivata oggi la triste notizia della sua morte avvenuta questa mattina nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria. Mabel Bocchi aveva 72 anni e da pochi mesi combatteva contro una grave malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Una notizia amara per l’intero mondo dello sport, al quale Mabel ha dato tanto. Commovente l’ultimo saluto dalla sua amatissima squadra rossonera che, come riporta Il Giorno, le ha dedicato un pensiero scrivendo: "Ciao Divina Mabel, sarai sempre la stella più splendente dell’universo Geas".

