Giorgio Armani tra luci e ombre: su RaiPlay l'intervista con le confessioni più intime del Re della moda Giorgio Armani è morto a 91 anni, l'intervista completa che mette in luce la vita privata dello stilista a riflettori spenti

Andrea Aurora SEO Specialist – Copywriter Linkedin

Instagram SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

RaiPlay

Era il 1983 e aveva 49 anni quando King George (Giorgio Armani), già apparso sulla copertina del Time, viene ospitato da Giovanni Minoli. In un estratto delle sue dichiarazioni, scopriamo dove poter trovare in streaming l’intervista completa

"Non ha tic, non fuma, non beve, è composto, ordinato, controllato, un po’ pedante, perfezionista": con queste parole Giovanni Minoli apre l’intervista a Giorgio Armani, registrata nel 1983 per la trasmissione televisiva Mixer quando lo stilista era già sul tetto del mondo tanto da ritrovarsi sulla copertina del Time, onore che nel settore era spettato soltanto a Dior prima di lui. "Non mi aspettavo assolutamente di essere proclamato l’uomo dell’anno", risponde a precisa domanda il Re della moda, mostrando anche spiccata modestia.

Addio Giorgio Armani, in streaming l’intervista completa dedicata alla sua vita

Al centro del dibattito, il "sussurrato" rapporto complicato con la stampa. Giorgio Armani ha confermato dia ver deciso che i giornalisti non possono partecipare alle sue sfilate, spiegando però che le collezioni vengono mostrate loro attraverso altri canali: "Qualche volta sembra quasi un baraccone della moda che fa perdere il filo con la realtà (…). Naturalmente hanno funzione di mediazione nei confronti dell’opinione pubblica e non rinnego l’utilità della stampa all’interno di tutto quello che è il mezzo per far vedere quello che si crea, gli atelier e, soprattutto, le fabbriche".

Giorgio Armani da Giovanni Minoli su Rai Play, il rapporto con il successo

"Il successo all’inizio mi terrorizzava, ma poi mi ha rassicurato perché quello che ho fatto è stato apprezzato (…). Sicuramente preferisco vestire gli uomini perché mi sembrano molto più saggi, molto meno strani nelle loro pretese e molto più positivi": Giorgio Armani non ha mai avuto peli sulla lingua e durante la trasmissione televisiva Mixer spiega a Giovanni Minoli e ai telespettatori il proprio pensiero, spaziando dal successo, alla rivalità con gli altri stilisti, fino alle critiche ricevute durante la sua folgorante ascesa.

Dove vedere in streaming l’intervista di Giorgio Armani

Questi sono soltanto alcuni estratti dell’interessante dibattito con Giovanni Minoli: il Re della moda ha saputo aprirsi, confidarsi, farsi conoscere, come forse non aveva mai fatto prima e come forse non ha nemmeno fatto dopo questa famosa intervista del 1983. Se gli estratti delle dichiarazioni di Giorgio Armani ti sono piaciute o ti hanno incuriosito, per poter ascoltare tutte le sue parole è possibile collegarsi a RaiPlay, dove sono presenti in streaming questa e altre interviste tratte da Mixer.

