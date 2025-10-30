Trova nel Magazine
Addio Floyd Roger Myers, star di Willy Il principe di Bel Air: le cause delle morte

L’attore statunitense è morto ieri all’età di 42 anni colpito da un infarto: prese parte alla storica serie USA degli anni ’90 con Will Smith

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È morto Floyd Roger Myers. L’attore statunitense si è spento ieri mercoledì 29 ottobre all’età di 42 anni nella sua casa in Maryland. Fatale un infarto (il suo terzo) per Myers, che negli anni ’90 prese parte alla storica serie Willy, Il Principe di Bel-Air nel ruolo del piccolo Willy, il protagonista interpretato da Will Smith. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Floyd Rogers Myers, l’attore morto a 42 anni

L’annuncio è arrivato direttamente dalla madre, Renee Trice, che ha fatto sapere tabloid statunitense TMZ della morte di Floyd Rogers Myers. L’attore statunitense si è spento nelle prime ore di mercoledì 29 ottobre 2025 nella sua casa in Maryland, colpito da un infarto. Poche ore prima della morte era riuscito a parlare proprio con la madre. Per Myers si trattava del terzo arresto cardiaco negli ultimi tre anni; nel 2023 era anche caduto in stato di coma. L’attore lascia quattro figli, Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. La sorella Tyree Trice, ha aperto una raccolta di denaro su GoFundMe per coprire le spese funerarie: "Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle spese funerarie, al sostegno dei suoi figli e ad aiutarci ad affrontare questo momento difficile mentre elaboriamo il lutto". La morte di Myers arriva pochi mesi dopo la scomparsa di Malcolm-Jamal Warner, altra star di Willy, Il principe di Bel-Air.

La carriera e Willy, Il principe di Bel-Air

Floyd Roger Myers entrò nel mondo dello spettacolo giovanissimi, interpretando il ruolo del piccolo Willy nella serie Willy, Il Principe di Bel-Air. Nella storica sit-com degli anni Novanta, Myers vestiva i panni della versione ‘bambina’ del protagonista, interpretato da Will Smith, soprattutto nelle scene di flashback ambientate nella sua Philadelphia con la madre Viola. Floyd ha poi interpretato il ruolo del giovane Marlon Jackson in The Jacksons: An American Dream, il film sulla storia dei Jackson 5 e della famiglia Jackson. Nel 2000 era apparso anche in un episodio della serie tv Young Americans.

