Addio Floyd Roger Myers, star di Willy Il principe di Bel Air: le cause delle morte
L’attore statunitense è morto ieri all’età di 42 anni colpito da un infarto: prese parte alla storica serie USA degli anni ’90 con Will Smith
È morto Floyd Roger Myers. L’attore statunitense si è spento ieri mercoledì 29 ottobre all’età di 42 anni nella sua casa in Maryland. Fatale un infarto (il suo terzo) per Myers, che negli anni ’90 prese parte alla storica serie Willy, Il Principe di Bel-Air nel ruolo del piccolo Willy, il protagonista interpretato da Will Smith. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Floyd Rogers Myers, l’attore morto a 42 anni
L’annuncio è arrivato direttamente dalla madre, Renee Trice, che ha fatto sapere tabloid statunitense TMZ della morte di Floyd Rogers Myers. L’attore statunitense si è spento nelle prime ore di mercoledì 29 ottobre 2025 nella sua casa in Maryland, colpito da un infarto. Poche ore prima della morte era riuscito a parlare proprio con la madre. Per Myers si trattava del terzo arresto cardiaco negli ultimi tre anni; nel 2023 era anche caduto in stato di coma. L’attore lascia quattro figli, Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. La sorella Tyree Trice, ha aperto una raccolta di denaro su GoFundMe per coprire le spese funerarie: "Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle spese funerarie, al sostegno dei suoi figli e ad aiutarci ad affrontare questo momento difficile mentre elaboriamo il lutto". La morte di Myers arriva pochi mesi dopo la scomparsa di Malcolm-Jamal Warner, altra star di Willy, Il principe di Bel-Air.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La carriera e Willy, Il principe di Bel-Air
Floyd Roger Myers entrò nel mondo dello spettacolo giovanissimi, interpretando il ruolo del piccolo Willy nella serie Willy, Il Principe di Bel-Air. Nella storica sit-com degli anni Novanta, Myers vestiva i panni della versione ‘bambina’ del protagonista, interpretato da Will Smith, soprattutto nelle scene di flashback ambientate nella sua Philadelphia con la madre Viola. Floyd ha poi interpretato il ruolo del giovane Marlon Jackson in The Jacksons: An American Dream, il film sulla storia dei Jackson 5 e della famiglia Jackson. Nel 2000 era apparso anche in un episodio della serie tv Young Americans.
Potrebbe interessarti anche
Pluto TV si trasforma nella Casa degli Orrori: film cult tra mostri e zombie per un Halloween travolgente
Tutta la magia e il terrore di Halloween su Pluto TV: dalle iconiche saghe horror ai...
I film in onda in TV stasera, giovedì 30 ottobre 2025: la dolorosa perdita di Bruce Willis
I film in onda nella serata di giovedì 30 ottobre 2025: l'attore di Die Hard promett...
I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal th...
Jason Momoa entra nel mondo di un famoso videogioco: il film da non perdere su Prime Video
Il supereroe Jason Momoa non smette di stupire: si trasforma in protagonista di Mine...
I film in onda in TV stasera, sabato 4 ottobre 2025: il grande capolavoro di Harrison Ford
Dal ritorno del maghetto più famoso del mondo in TV, ai grandi capolavori di Taranti...
I film in onda in TV stasera, martedì 14 ottobre 2025. Inghilterra: grave problema per il Re, si corre ai ripari
I migliori film in onda stasera, martedì 14 ottobre 2025: dal Discorso del Re con Co...
Eddington, Libere Recensioni: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal fanno satira sul Lockdown
L'ultima opera del cineasta newyorkese prende di mira la schizofrenia dell'ultimo qu...
I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca
I film disponibili nella serata di martedì 21 ottobre 2025: il comico di fronte all'...