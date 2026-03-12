Addio a Enrica Bonaccorti, le cause della morte: le ore finali e l'ultima richiesta della conduttrice
Ci lascia Enrica Bonaccorti, ecco cosa è successo: dall’ultimo saluto senza fiori al racconto delle sue ore finali e della richiesta che ha commosso tutti.
Una lunga battaglia affrontata con coraggio, il dolore senza filtri e, infine, l’abbraccio della famiglia nella sua Roma: si è spenta così Enrica Bonaccorti, morta all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Fino all’ultimo, accanto a lei, la figlia Verdiana, che non l’ha mai lasciata sola. Ecco cosa è successo in queste ultime, tragiche, ore.
Le ultime ore di Enrica Bonaccorti e la battaglia contro la malattia
Le sue ultime ore sono trascorse vicino ai suoi cari, che non l’hanno mai lasciata, in una città che per lei voleva dire davvero tutto, Roma. La malattia, scoperta neppure un anno fa, l’aveva inizialmente spinta a chiudersi in un silenzio totale, quasi a voler proteggere se stessa e chi le stava attorno da un dolore difficile perfino da nominare. Poi, con il tempo, la scelta opposta: condividere. A raccontare la scoperta del tumore era stata lei stessa, sulle pagine di Gente: "Ero andata a ritirare i risultati delle analisi a seguito dell’intervento. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza, invece dopo tre giorni facevo già la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas". Solo poche settimane fa, il 25 gennaio, ospite a Verissimo, aveva parlato con grande franchezza dell’aggravarsi delle sue condizioni: "Le cure contro il tumore non sono andate bene", aveva confidato, "Ho dovuto ricominciare la chemioterapia". E ancora: "Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l’attenzione che ricevo". Già mesi prima, dopo quattro mesi di silenzio, aveva scritto: "La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa. Non solo il pubblico, ma anche tanti amici. Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa".
L’ultima richiesta: un funerale senza fiori
In quella stessa intervista televisiva aveva espresso un desiderio preciso, quasi un testamento morale: "Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori". Una richiesta semplice ma forte, che spiega il suo modo di guardare alla vita e alla morte.
Il pensiero costante per la figlia Verdiana
Fino alla fine, la sua preoccupazione più grande è rimasta la figlia Verdiana, sempre al suo fianco durante la malattia. Nell’ultima intervista non aveva nascosto la sua angoscia: "Non voglio farla soffrire, ma è probabile che soffra. Vorrei darle tutte le cose belle, quelle che le tolgono dalle spalle i problemi che ha avuto. Vorrei che si sentisse soddisfatta e contenta con suo figlio". Parole che riportano a una vita segnata anche da momenti difficili, dall’abbandono del marito poco dopo la nascita della bambina, dalle difficoltà economiche affrontate da sola, sostenuta soprattutto dalla madre. Un’esperienza dolorosa che, come lei stessa aveva ricordato in diverse ospitate televisive, divenne una svolta capace di darle la forza di costruire il proprio percorso.
