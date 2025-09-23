Trova nel Magazine
Claudia Cardinale, morta la Diva del nostro cinema. L'Italia è in lutto: aveva 87 anni

Claudia Cardinale è morta oggi, 23 settembre 2025. Aveva 87 anni.

Morta Claudia Cardinale
Raiplay

Il mondo del cinema italiano piange Claudia Cardinale, leggenda del grande schermo nonché attrice simbolo del XX secolo. La Diva nata a Tunisi nel 1983, all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, è morta oggi – 23 settembre 2025 -, all’età di 87 anni. Era nota soprattutto per i suoi ruoli in Il Gattopardo e C’era una volta il West.

Morta Claudia Cardinale, stella del cinema italiano: aveva 87 anni

Claudia Cardinale è stata una delle attrici italiane più celebri e internazionali del cinema del Novecento, simbolo indiscusso di fascino mediterraneo e capacità artistiche. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da famiglia siciliana, si affermò giovanissima dopo aver vinto un concorso di bellezza che le aprì le porte del cinema italiano. La sua carriera decollò definitivamente negli anni ’60 con ruoli in pellicole diventate cult, tra cui Il Gattopardo di Luchino Visconti, Otto e mezzo di Federico Fellini, Rocco e i suoi fratelli e Il giorno della civetta. Ha lavorato anche a Hollywood, partecipando a film come The Pink Panther e C’era una volta il West di Sergio Leone, che la consacrò come attrice amata in tutto il mondo.. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi di fama mondiale come Visconti, Fellini, Germi, Leone e Blake Edwards, condividendo il set con attori leggendari tra cui Marcello Mastroianni, Alain Delon e Burt Lancaster. Oltre al successo cinematografico, Claudia Cardinale è stata protagonista di numerosi festival del cinema, da Cannes a Venezia, ricevendo premi alla carriera e riconoscimenti per il suo contributo alla cultura.

La vita privata

Nel 1957, all’età di 16 anni, Claudia Cardinale fu vittima di stupro. Da questo trauma a lungo nascosto nacque un bambino, Patrick, che non avrebbe ostacolato la sua promettente carriera. Per ragioni d’immagine, decise di nascondere la gravidanza e poi

