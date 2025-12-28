Addio a Brigitte Bardot, morta a 91 anni l’icona ribelle del cinema francese Si è spenta oggi la diva anni Sessanta che ha segnato il cinema d'oltralpe. A dare la notizia è stata la fondazione che porta il suo nome. Ecco tutti i dettagli.

Brigitte Bardot è morta oggi a 91 anni, chiudendo una delle parabole più belle e contraddittorie del Novecento francese. Per decenni è stata semplicemente B.B., mito nazionale capace di mettere d’accordo generazioni e sensibilità politiche opposte, simbolo di libertà femminile e insieme figura divisiva. La notizia della sua scomparsa è stata data oggi dalla Fondazione che porta il suo nome. L’attrice era già stata ricoverata a ottobre nell’ospedale privato Saint-Jean di Tolone. Ecco tutti i dettagli.

Brigitte Bardot, addio all’icona del cinema francese

A fine ottobre Bardot era stata ricoverata nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, non lontano dalla sua villa La Mandrague a Saint-Tropez. In quei giorni, una falsa notizia sulla sua morte l’aveva costretta a intervenire personalmente, smentendo la ‘fake news’ con toni durissimi: "Sto bene, non so chi sia stato l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi".

Ora però l’addio è reale. Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni, come comunicato brevemente in mattinata dalla fondazione che porta il suo nome: "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione".

Il saluto di Macron e la vita ‘ritirata’ dopo il cinema

Poco dopo l’annuncio, è arrivato anche il messaggio del Presidente francese Emmanuel Macron, che su X ha omaggiato l’attrice con poche ma sentite parole: "I suoi film, la sua voce, la sua fama abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto che divenne quello di Marianne: Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Un’esistenza francese, uno splendore universale. Ci ha commosso. Piangiamo una leggenda del secolo".

Già dal 1974 Bardot aveva deciso di allontanarsi dal cinema (e dalla ribalta) in maniera definitiva: niente più film, niente più vita mondana, nessun ritorno in scena nonostante le pressioni di produttori e registi. Nel 1992 aveva sposato Bernard d’Ormale, uomo d’affari vicino al Front National di Jean‑Marie Le Pen, quarto marito e compagno di una lunga stagione di vita ritirata a Saint‑Tropez. Lì la diva ha vissuto gli ultimi anni in serenità, fino all’ultimo circondata da cani, gatti, capre e da un impegno totalizzante per la sua Fondazione.

