Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis
Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave malattia. Sui social messaggi di cordoglio anche da Sfera Ebbasta e Taylor Mega. Ecco i dettagli.
Si è spento all’età di 51 anni Angelo Valente, maestro di kickboxing che negli anni aveva allenato vip e personalità dello spettacolo. La notizia ha subito fatto il giro del web, e parecchie celebrità hanno voluto dedicare messaggi di cordoglio all’allenatore. Struggenti, in particolare, i post condivisi su Instagram da Elisabetta Canalis, Taylor Mega e dal rapper Sfera Ebbasta. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Angelo Valente, l’addio struggente di Elisabetta Canalis
La notizia ha colto di sorpresa i social, che avevano imparato a conoscere Angelo Valente come l’allenatore dei vip. Il maestro di kickboxing, ex campione del mondo, è scomparso all’età di 51 anni dopo una lunga malattia, che lo aveva colpito nel 2015. Subito sono arrivati online tantissimi messaggi di cordoglio, sia da personalità dello spettacolo che da gente comune, abituata a vedere Angelo all’interno dei video condivisi dalle celebrità.
Tra i post più struggenti, quello pubblicato dall’ex velina Elisabetta Canalis, che ha aggiunto anche una clip in cui il maestro appare in compagnia della figlia piccola Skyler. "Questa è dura amico mio", ha scritto la Canalis, "rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo".
I messaggi di cordoglio di Taylor Mega e Sfera Ebbasta
Anche altri vip, in passato seguiti da Angelo Valente, hanno deciso di omaggiare il maestro scomparso con post estremamente toccanti. Il rapper Sfera Ebbasta ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme all’allenatore, con la frase "Riposa in pace Angelino". Mentre l’influencer Taylor Mega ha dedicato a Valente un lungo carosello di foto e video, sul suo profilo Instagram, aggiungendo un messaggio strappalacrime: "Una delle persone più buone, vere e ispiranti che io abbia mai incontrato. Una fortuna enorme averti avuto nella mia vita e ne sarò per sempre grata. Hai lasciato un segno enorme, dentro e fuori dal ring, e non dimenticherò mai tutto quello che mi hai insegnato. Ciao Angelo. Voglio ricordarti anche con i nostri sorrisi e i nostri momenti divertenti. Non so se ti ho mai detto quanto ti volevo bene e quello che rappresentavi per me, spero ti arrivi ovunque tu sia".
Valente, prima di dedicarsi all’insegnamento, era stato quattro volte campione del mondo di kickboxing e aveva vinto diversi titoli nazionali. Aveva poi aperto una sua palestra, la Kick & Punch a Milano, frequentata spesso da vip e personalità del mondo dello spettacolo.
