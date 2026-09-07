Addio a Andy Williams 'The Butcher', wrestler e chitarrista degli Every Time I Die: la causa della morte sul ring a 48 anni Il musicista e fondatore della band metalcore di Buffalo si sarebbe accasciato al suo durante un incontro. Aveva iniziato a gareggiare part-time, poi il debutto nel 2019.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si è spento per un malore, all’età di 48 anni, il chitarrista e wrestler professionista Andy Williams, detto "The Butcher". A comunicare la notizia della scomparsa il sito TMZ, che ha parlato di un collasso improvviso durante un incontro di coppia sul ring, lo scorso sabato 5 settembre al Mr. Small’s Theatre di Millvale, in Pennsylvania. Williams era stato tra i fondatori nel 1998 della band metalcore di Buffalo "Every Time I Die". Con loro aveva inciso 9 album, portando avanti nel frattempo una passione giovanile per il wrestling. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Andy Williams, la scomparsa a 48 anni del chitarrista e wrestler americano

Una figura unica, per metà sportivo e per metà musicista, Andy Williams se n’è andato nella serata di sabato scorso all’età di 48 anni. Secondo le ricostruzioni di TMZ e Rolling Stone, il chitarrista e wrestler sarebbe collassato al termine di un incontro di coppia contro un suo storico compagno, Jesse "The Blade" Guilmette, organizzato da Enjoy Wrestling a Millvale, in Pennsylvania. "I nostri medici presenti sul posto gli hanno prestato immediatamente soccorso", ha scritto Enjoy Wrestling, "praticandogli la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dell’ambulanza".

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Nella serata di sabato 5 settembre sarebbe poi stato dichiarato morto, in base a quanto riferito a TMZ dall’ufficio del medico legale della contea di Allegheny. La causa ufficiale del decesso, però, non è stata subito resa nota. Quando ancora faceva parte della band "Every Time I Die" (scioltasi poi nel 2022), Williams aveva cominciato ad allenarsi seriamente e poi a lavorare part-time come Wrestler, negli anni 2010. Era partito dai circuiti indipendenti, per poi approdare alla All Elite Wrestling, dove aveva debuttato ufficialmente con il nome di "The Butcher" nel 2019.

Proprio la lega All Elite Wrestling lo ha ricordato con un comunicato stampa domenica: "La All Elite Wrestling è profondamente rattristata nell’apprendere della scomparsa di Andy Williams, alias The Butcher. Musicista pioniere con gli ETID e gli Atomic Rule, Williams ha compiuto una transizione di successo nel mondo del wrestling professionistico ed era incredibilmente rispettato dai suoi colleghi sia dentro che fuori dal ring. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Williams".

La carriera di Andy Williams tra musica e ring

Andy Williams si era appassionato al wrestling fin da giovanissimo, affiancando poi a quella disciplina l’amore per la musica. Nel 1998, insieme al chitarrista Jordan Buckley e al batterista Michael Novak, aveva fondato la band metal "Every Time I Die", a cui si erano successivamente uniti anche Keith Buckley e John McCarthy. Con loro aveva suonato in tutti e nove gli album in studio del gruppo, fino all’ultimo, "Radical", del 2021. Poi era arrivato lo scioglimento definitivo, nel 2022. E mentre la sua carriera nel wrestling professionistico avanzava, Andy era tornato alla chitarra unendosi al gruppo Atomic Rule.

Proprio in un post social rivolto ai fan degli Atomic, poco prima della sua scomparsa improvvisa, il musicista e wrestler aveva rassicurato che il gruppo era al lavoro su nuova musica. Un annuncio beffardo, riletto alla luce di quanto accaduto lo scorso sabato 5 settembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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