È morta Tiziana Aristarco, regista di “Mina Settembre”. L'addio doloroso di Elena Sofia Ricci e Serena Rossi
Il mondo dello spettacolo piange Tiziana Aristarco: figura centrale della fiction Rai, aveva diretto serie di successo come “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre”
Il panorama della televisione italiana perde una delle sue figure più apprezzate e raffinate: si è spenta a 66 anni Tiziana Aristarco, tra le registe più rappresentative della fiction Rai, capace nel corso della sua carriera di conquistare il pubblico di diverse generazioni. Scopriamo i dettagli.
Addio aTiziana Aristarco: si è spenta a 66 anni la nota regista
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Figlia del noto critico cinematografico Guido Aristarco e moglie del regista Riccardo Donna, ha costruito nel tempo un percorso professionale solido e riconosciuto, partendo dietro le quinte fino a diventare una delle firme più affidabili del piccolo schermo.Il suo ingresso in Rai risale agli anni Ottanta e Novanta, quando lavora come aiuto regista in diverse produzioni televisive storiche, da Sottovoce con Gigi Marzullo a Domenica In. Il vero salto arriva nel 1998 con Un medico in famiglia: prima nel ruolo di assistente alla regia, poi dirigendo 18 episodi della seconda stagione e successivamente tornando per la sesta. Da quel momento il suo nome si lega a numerose serie di successo come Compagni di scuola, Raccontami, Provaci ancora prof! e Fuoriclasse. Nel 2021 firma uno dei progetti più importanti della sua carriera, Mina Settembre, rafforzando ancora di più il suo rapporto con Napoli e con la serialità italiana contemporanea. A dare notizia della sua scomparsa è stata Serena Rossi, protagonista della serie, che sui social ha pubblicato un messaggio carico di emozione: "Sei stata molto più… una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia, grande ironia e dolcezza infinita. Quante risate, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi… quanto amore hai regalato a tutti noi".
Un lutto che colpisce profondamente il mondo dello spettacolo, come dimostra anche il ricordo commosso di Elena Sofia Ricci: "Oh mio Dio! Non ci credo! Che dolore".
Tiziana Aristarco: i progetti più famosi della regista scomparsa
Tiziana Aristarco ha legato il suo nome ad alcune delle fiction più popolari e longeve della televisione italiana, contribuendo in modo decisivo al loro successo. Tra i suoi lavori più noti spiccano Un medico in famiglia, dove ha firmato la regia di diversi episodi e consolidato la sua esperienza nel racconto seriale, oltre a titoli come Provaci ancora prof!, Raccontami, Compagni di scuola e Fuoriclasse, che hanno accompagnato per anni il pubblico Rai.Nel 2021 ha raggiunto uno dei traguardi più significativi della sua carriera con Mina Settembre, fiction ambientata a Napoli e diventata rapidamente un grande successo di pubblico e critica. La serie ha rappresentato una sintesi del suo stile narrativo, attento ai personaggi e alla dimensione umana delle storie, consolidandola come una delle registe di riferimento della fiction italiana contemporanea
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