Su RaiPlay Chiara Francini intensa in questa storia tutta al femminile sulla forza dell'amicizia Una notte folle tra risate e ricordi si trasforma in un viaggio emotivo sull’amicizia, con Chiara Francini protagonista di un film sorprendente su RaiPlay.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Su RaiPlay arriva un film capace di mescolare commedia, malinconia e sentimento, guidato da una Chiara Francini intensa e sorprendente. La storia parte come un classico racconto di amicizia al femminile, tra promesse giovanili e una notte di festa, per poi ribaltare le aspettative dello spettatore. Al centro c’è un legame che resiste al tempo, alle distanze e persino alla morte. Un racconto che parla di crescita, rimpianti e dell’importanza di "esserci", sempre.

Addio al nubilato, una notte di festa che diventa un viaggio nei ricordi

Eleonora, Linda, Vanessa e Akiko sono amiche dai tempi del liceo. A diciott’anni si erano fatte una promessa solenne: non perdersi mai, qualunque cosa fosse successa. Vent’anni dopo, la vita le ha portate lontano l’una dall’altra, tra sogni realizzati e aspettative disattese. A riunirle è l’invito di Chiara, trasferitasi a San Francisco, che le convoca a Roma per celebrare il suo addio al nubilato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’appuntamento è in una lussuosa suite, tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, ma la futura sposa non si presenta. Al suo posto, una serie di indizi spinge le quattro amiche ad attraversare la città durante una notte fuori dagli schemi. Roma diventa così lo scenario di una sorta di caccia al tesoro emotiva, fatta di tappe simboliche, confessioni, risate e vecchie ferite che tornano a galla. Ognuna di loro è costretta a fare i conti con ciò che è diventata rispetto a ciò che sognava di essere.

Il colpo di scena e la forza dell’amicizia femminile

Quando la notte sembra avviarsi verso la conclusione, la storia prende una direzione inaspettata che ribalta il significato di tutto ciò che è avvenuto fino a quel momento. Le protagoniste si trovano davanti a una rivelazione profondamente emotiva, capace di dare un nuovo peso agli indizi lasciati lungo il percorso e alle scelte compiute. È in questo passaggio che il racconto svela la sua anima più intima, trasformando una festa mancata in un potente atto d’amore e di amicizia, legato a una promessa fatta molti anni prima.

Chiara Francini offre una prova delicata e potente, tanto da valere il Filming Italy Best Movie Award 2021 come miglior attrice non protagonista, oltre alla nomination ai Nastri d’Argento. Accanto a lei, un cast corale affiatato – da Laura Chiatti ad Antonia Liskova – rende credibile e toccante un racconto che parla soprattutto alle donne, ma riesce a emozionare chiunque abbia avuto un’amicizia capace di segnare una vita. Un film che sorprende, commuove e ricorda quanto sia prezioso non rimandare mai le persone che contano davvero.

Potrebbe interessarti anche