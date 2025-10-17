Addio a Ace Frehley, le cause della morte del chitarrista dei Kiss: “Siamo devastati”, parla la famiglia Conosciuto come 'The Spaceman', è morto il chitarrista dei Kiss, Ace Frehley. Dopo una caduta in studio, nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale.

Il mondo della musica è in lutto, è morto Ace Frehley il chitarrista fondatore dei Kiss, il noto gruppo musicale che ha affascinato fan di tutto il mondo. Stando a quanto riportato dai media americani, nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva, dopo un’emorragia cerebrale, a seguito di una caduta in studio. La rivista Rolling Stone ha rivelato che è morto nel New Jersey.

Morto Ace Frehley, la causa del decesso del chitarrista dei Kiss: aveva 74 anni

Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss, è morto a 74 anni. A riportare la notizia i media americani, che hanno menzionato la famiglia. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale provocata da una caduta nel suo studio. Frehley, insieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, fece parte della formazione originale dei Kiss, inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. La band, famosa per successi come Rock and Roll All Nite e I Was Made for Lovin’ You, raggiunse la massima popolarità negli anni Settanta, vendendo decine di milioni di dischi e trasformando il proprio look in un marchio iconico. Il loro brano di maggior successo negli Stati Uniti fu Beth, che nel 1976 arrivò al numero 7 della classifica Billboard Top 100. Conosciuto come Space Ace o The Spaceman, Frehley era celebre per le sue esibizioni spettacolari, con chitarre fumanti, illuminate e dotate di effetti pirotecnici. Queste, le parole della famiglia: "Siamo completamente devastati. Nei suoi ultimi momenti siamo stati abbastanza fortunati da circondarlo con amore, e preghiere. Conserviamo i ricordi più belli di lui".

In un comunicato congiunto, invece, Gene Simmons e Paul Stanley hanno dichiarato: "Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss". Frehley lasciò la band nel 1982, durante un periodo di difficoltà e cambiamenti, ma tornò negli anni Novanta per una reunion che riportò i Kiss al loro stile originale.

La carriera di Ace Frehley

Ace Frehley, nato il 27 aprile 1951 nel Bronx (New York), inizia a suonare la chitarra da adolescente. Nel 1973, insieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, fonda i Kiss, rispondendo a un annuncio su Village Voice che cercava un chitarrista. Con il suo trucco da "Spaceman" e uno stile energico e ruvido, Frehley contribuisce in modo decisivo all’immagine e al successo della band, caratterizzata da spettacoli pirotecnici e un forte impatto visivo. Nel 1977 canta per la prima volta un suo brano, Shock Me, contenuto in Love Gun, e nel 1978 pubblica un album solista, il più venduto tra quelli dei membri del gruppo. Tuttavia, i conflitti interni e l’abuso di alcol e droghe lo portano a lasciare i Kiss nel 1982.

Negli anni successivi intraprende una carriera solista, formando la band Frehley’s Comet e realizzando diversi album. Nel 1996 ritorna nella formazione originale dei Kiss per una reunion che dura fino ai primi anni 2000, partecipando anche all’album Psycho Circus (1998). Dopo un secondo addio nel 2002, continua la sua attività da solista.

