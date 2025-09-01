Sarabanda addio, Mediaset cambia tutto: ecco perché e chi rimpiazza Enrico Papi Lo show musicale rilanciato in estate da Enrico Papi chiude ufficialmente i battenti. Da stasera, 1 settembre, tornerà un celebre programma guidato da Bonolis. Ecco i dettagli.

Dopo un’estate nostalgica all’insegna delle note e della simpatia di Enrico Papi, Mediaset ha deciso di voltare pagina mettendo fine alla (breve) stagione di Sarabanda. Il game show musicale, tornato sugli schermi dopo anni di assenza, ha salutato i telespettatori con la puntata conclusiva del 31 agosto. E da oggi, 1 settembre 2025, a prendere il testimone sarà un altro show amatissimo dal pubblico di Canale 5. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sarabanda chiude, il bilancio del ritorno estivo di Enrico Papi

L’esperimento di riportare Sarabanda nel preserale di Canale 5 ha diviso il pubblico: i fedelissimi, affezionati al format "gioca e canta", hanno apprezzato la verve rivitalizzante di Enrico Papi, tornato a destreggiarsi tra domande musicali e sfide all’ultima nota. In molti hanno preferito l’atmosfera leggera del quiz Mediaset alle partite di Reazione a Catena su Rai 1, creando una rivalità che ha infiammato i social nelle ultime settimane.

Sfortunatamente, però, l’esperimento non ha avuto un seguito. Mediaset ha scelto di chiudere Sarabanda, nonostante una lieve crescita negli ascolti di recente, e un seguito piuttosto fedele. Una decisione, questa, che lascia con l’amaro in bocca tantissimi fan. Ma si spera che questa non sia una chiusura definitiva, bensì un arrivederci all’estate prossima.

Avanti un altro e Paolo Bonolis si riprendono il preserale di Canale 5

Archiviata Sarabanda, il palinsesto di Canale 5 cambia rotta e punta tutto su uno dei suoi format più collaudati: Avanti un altro, guidato come al solito da Paolo Bonolis. A partire da oggi, 1 settembre, il game show tornerà con una serie di puntate registrate nei mesi precedenti, offrendo subito al pubblico una sequenza di giochi, personaggi improbabili e risate assicurate.

Bonolis, del resto, sarà protagonista anche nelle nuove puntate di Tu si que vales, a conferma del suo ruolo sempre più centrale all’interno del Biscione. La stagione di Avanti un altro proseguirà poi fino a gennaio, mese in cui dovrebbe cedere la fascia a un nuovo show firmato da Max Giusti, anche se i dettagli sono ancora top secret. Nel frattempo, si rincorrono le voci su un possibile ritorno de Il senso della vita, altro storico "giocattolo" televisivo di Bonolis: un sogno per i fan che resta (per ora) chiuso nel cassetto.

Quando e dove vedere Avanti un altro

Avanti un altro tornerà in onda da questa sera, 1 settembre 2025, al posto di Sarabanda. L’appuntamento è alle ore 18.45 su Canale 5. E come al solito, la visione dello show sarà disponibile anche online sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

