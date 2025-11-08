Addio a Peppe Vessicchio, le cause della morte improvvisa a 69 anni È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto oggi, all’età di 69 anni, il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo Peppe Vessicchio. Il Maestro si è spento presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa. La notizia ha subito scosso fan, colleghi e appassionati del Festival di Sanremo, evento con cui Vessicchio era strettamente legato da oltre tre decenni.

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte

Secondo quanto comunicato dall’Ospedale San Camillo di Roma e dalla famiglia, Peppe Vessicchio è deceduto a causa di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. I funerali saranno strettamente privati, rispettando il desiderio della famiglia.

La notizia ha immediatamente scatenato un’ondata di commozione sui social, con messaggi di addio da parte di colleghi, fan e appassionati di musica di tutte le età. La scomparsa del Maestro lascia un vuoto profondo nel panorama musicale italiano: non solo un professionista straordinario, ma anche un punto di riferimento per giovani musicisti e studenti.

La carriera tra Sanremo e grandi collaborazioni

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio, per tutti Peppe, è stato una delle figure più iconiche della musica italiana. La sua carriera iniziò collaborando con artisti del calibro di Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino di Capri, firmando successi come Ti lascio una canzone e Cosa farò da grande.

Il Maestro è stato una presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, vincendo la kermesse per quattro volte come direttore d’orchestra:

2000 con gli Avion Travel (Sentimento)

(Sentimento) 2003 con Alexia (Per dire di no)

(Per dire di no) 2010 con Valerio Scanu (Per tutte le volte che)

(Per tutte le volte che) 2011 con Roberto Vecchioni (Chiamami ancora amore)

Oltre ai successi sanremesi, Vessicchio ha collaborato con nomi di fama internazionale come Andrea Bocelli, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci. La sua versatilità lo ha portato anche a dirigere orchestre prestigiose, come al Cremlino per un omaggio a John Lennon, e a guidare il progetto Rockin’1000, la più grande rock band del mondo.

L’eredità del Maestro

Oltre ai trionfi artistici, Vessicchio lascia una lezione di dedizione e passione per la musica. Con la sua simpatia innata e la competenza impeccabile, il Maestro è stato in grado di coniugare il rigore tecnico con la popolarità televisiva, diventando un volto familiare per milioni di italiani, anche grazie alla partecipazione a programmi come Amici di Maria De Filippi.

Il suo lavoro, gli arrangiamenti e la capacità di valorizzare ogni artista rimarranno immortali nella storia della musica italiana. La sua eredità continuerà a ispirare nuove generazioni di musicisti e appassionati di musica di tutto il mondo.

La vita privata di Peppe Vessicchio: moglie e i figli

Dal 1989 era sposato con Enrica Mormile, sua compagna fin dal 1977. I due avevano una figlia, Alessia Vessicchio, e in seguito Vessicchio era diventato anche bisnonno, vivendo in una "famiglia tutta al femminile". Tra le sue particolarità pubblicamente note: la celebre barba, che non aveva mai tagliato ufficialmente perché la vedeva come parte della sua identità Inoltre, in una intervista aveva raccontato di aver vissuto nella zona di Bagnoli, in infanzia esposta all’amianto: "Diciamo che i miei polmoni non sono sanissimi".

