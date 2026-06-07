Addio a Patrick Godfrey, morto l'attore del film cult "La leggenda di un amore - Cinderella": le cause della morte e il dolore della famiglia Lutto nel mondo del cinema: è morto all'età di 93 anni Patrick Godfrey conosciuto per i ruoli in serie tv e al cinema: cosa è successo

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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L’attore britannico Patrick Godfrey, noto anche per la sua partecipazione al film fantasy Ever After: A Cinderella Story, è morto all’età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dall’agenzia che lo rappresentava, la Markham Froggatt & Irwin, attraverso un annuncio diffuso sul proprio sito nella giornata di venerdì 5 giugno. Nel messaggio si legge: "È con profondo dolore che confermiamo la scomparsa di Patrick Godfrey, avvenuta la scorsa notte". L’attore si è spento serenamente nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari. L’agenzia ha voluto ricordarlo con parole di grande stima e affetto. "Paddy era un attore di eccezionale talento e una persona straordinaria, e ci mancherà moltissimo", si legge ancora nella nota. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del cinema e del teatro.

Morto l’attore Patrick Godfrey, i ruoli più importanti al cinema

Nato il 13 febbraio 1933 a Londra, Patrick Godfrey è stato un attore britannico con una carriera lunga e variegata tra teatro, cinema, televisione e doppiaggio. Nel 1956 ottenne la borsa di studio Carleton Hobbs, che gli permise di entrare per sei mesi nella BBC Radio Drama Company, dando inizio al suo percorso professionale. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1959, quando apparve in un episodio di Sunday’s Child. Nel corso degli anni è diventato un volto familiare della televisione inglese, partecipando a serie molto note come Doctor Who, Midsomer Murders, Doc Martin e His Dark Materials.

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Al cinema ha raggiunto grande popolarità con il ruolo di Leonardo da Vinci nel film Ever After: A Cinderella Story del 1998, accanto a interpreti come Drew Barrymore e Anjelica Huston. La sua filmografia comprende anche titoli importanti come Clockwise, Camera con vista, Maurice, L’importanza di chiamarsi Ernesto e Oliver Twist. Ha inoltre interpretato il Capitano Morrell ne Il conte di Montecristo (2002) e Monsieur Gillenormand ne I miserabili (2012). Parallelamente ha continuato a lavorare intensamente in televisione, apparendo anche in produzioni come The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, Casualty, Z Cars, Screenplay, Blott on the Landscape e Bramwell.

La sua attività si è estesa anche al teatro, con esibizioni a Broadway e nel West End in spettacoli come "As You Like It" e "Witness for the Prosecution". Non è mancata la sua presenza nel mondo dei videogiochi, dove ha prestato la voce a titoli come BioShock 2, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2. Lo sceneggiatore Bill Rosenfield lo ha ricordato con parole di grande affetto, scrivendo: "Con una carriera teatrale che dura da quasi 70 anni, Patrick è un esempio perfetto di cosa significhi essere un ‘attore professionista’. Nel corso di questi decenni lo avete visto innumerevoli volte al cinema." Rosenfield ha aggiunto che l’attore ha avuto "una carriera ricca e sfavillante, di cui qualsiasi attore sarebbe orgoglioso". Infine ha concluso il suo omaggio affermando: "Patrick era un uomo meraviglioso, un ottimo attore e un grande amico. Riposa in pace, caro amico." Godfrey lascia la moglie, l’attrice Amanda Walker, e i loro due figli, Kate e Richard, che ne piangono la scomparsa.

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