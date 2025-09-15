Addio a Franco Ligas, Mediaset piange il suo cronista più iconico: scomparso all'età di 79 anni Se n'è andato oggi lo storico giornalista del Biscione. Come telecronista, ha raccontato in modo unico il calcio, la boxe e l'ippica. Commosso il ricordo dei colleghi.

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Franco Ligas, venuto a mancare all’età di 79 anni. Una figura centrale per gli appassionati di calcio, ippica e boxe, Ligas era capace di rendere ogni cronaca indimenticabile grazie al suo stile incisivo e unico. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla redazione sportiva di Mediaset, luogo in cui Ligas aveva lavorato per decenni lasciando un segno indelebile. Colleghi e amici lo ricordano come una figura poliedrica e instancabile, capace di affrontare ogni argomento con competenza e passione. Ecco tutti i dettagli.

La carriera di Franco Ligas: dagli esordi al successo in Mediaset

Nato nel 1945 in Sardegna, Franco Ligas si avvicina al mondo della comunicazione dopo aver ottenuto il diploma e l’abilitazione all’insegnamento. Il suo esordio nel giornalismo avviene sulla carta stampata, ma la vera svolta arriva quando debutta in tv come giornalista sportivo a TeleLibera Firenze, dove intervista miti come Panatta e Pietrangeli dopo la storica vittoria in Coppa Davis. Fortissimo è sempre stato il legame con la sua terra natale: spesso, infatti, Ligas seguiva il Cagliari per le reti Mediaset, anche se da inviato raccontava la Fiorentina.

Nel 1984 Franco Ligas entra nella redazione di Mediaset, divenendo presto uno dei giornalisti più stimati e versatili dell’ambiente. Da allora, e fino alla pensione nel 2013, Ligas si costruisce una reputazione da tuttologo, sempre pronto ad approfondire qualsiasi argomento. Ricordando la propria carriera, aveva dichiarato in un’intervista: "Un grande giornalista non lo sono mai stato ma aver lavorato in Mediaset è stato un grande onore e uno stimolo per migliorare".

La scomparsa di Franco Ligas e il ricordo dei colleghi

La notizia della morte di Franco Ligas, all’età di 79 anni, ha scatenato una forte reazione nel mondo Mediaset. La redazione di Sport Mediaset lo ha ricordato con un messaggio di commiato toccante: "Rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori". Altri colleghi e amici gli stanno rendendo omaggio pubblicamente in queste ore. Maurizio Pistocchi, che per anni ha condiviso con Ligas la redazione sportiva di Mediaset, lo ha ricordato così su X: "Se n’è andato oggi, all’età di 79 anni, Franco #Ligas. Un bravo collega, testardo e coraggioso, che faceva domande scomode e non aveva timore di dire la sua opinione. Faceva arrabbiare i potenti, come dovrebbe fare un bravo giornalista , sempre con il sorriso sulle labbra. Adesso farai arrabbiare qualcuno in Paradiso. Ti sia lieve la terra, condoglianze alla famiglia".

Non è mancato poi il ricordo affettuoso di Bruno Longhi, storico telecronista Mediaset, che ha voluto condividere un aneddoto delle prime settimane in redazione: "Ero da pochi giorni a Mediaset e, in redazione, ascoltavo la telecronaca di una partita. La voce era stentorea, piena di ritmo. Chiesi: ‘ma chi è questo?’. Franco Ligas, mi fu detto. E io, di rimando: ‘E allora perché avete chiamato me?’ Ciao Franco". Franco Ligas lascia ai colleghi un esempio di dedizione e autenticità, e agli spettatori il ricordo di una voce che ha saputo accendere la passione per lo sport in milioni di italiani.

