Addio a Diane Keaton: l'attrice Premio Oscar è morta a 79 anni

All'età di 79 si è spenta Diane Keaton, protagonista di tantissimi film, da "Il Padrino" a "Io e Annie", film per il quale vinse l'Oscar come Miglior Attrice

Addio a Diane Keaton: l'attrice Premio Oscar è morta a 79 anni

È morta Diane Keaton, una delle attrici più celebri del mondo hollywoodiana,. Aveva 79 anni. A dare la notizia è stata People. La famiglia ha chiesto in questo momento rispetto e riservatezza.

L’artista all’anagrafe si chiamava Diane Hall ed era nata il 5 gennaio 1946 a Los Angeles. Successivamente ha scelto di adottare il cognome materno come nome d’arte per evitare confusioni con una "Diane Hall" già registrata all’Actors’ Equity.

(in aggiornamento)

Programmi

