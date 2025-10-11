Addio a Diane Keaton: l'attrice Premio Oscar è morta a 79 anni
All'età di 79 si è spenta Diane Keaton, protagonista di tantissimi film, da "Il Padrino" a "Io e Annie", film per il quale vinse l'Oscar come Miglior Attrice
È morta Diane Keaton, una delle attrici più celebri del mondo hollywoodiana,. Aveva 79 anni. A dare la notizia è stata People. La famiglia ha chiesto in questo momento rispetto e riservatezza.
L’artista all’anagrafe si chiamava Diane Hall ed era nata il 5 gennaio 1946 a Los Angeles. Successivamente ha scelto di adottare il cognome materno come nome d’arte per evitare confusioni con una "Diane Hall" già registrata all’Actors’ Equity.
(in aggiornamento)
