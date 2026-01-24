Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Addio a Carlo Cecchi, attore iconico di teatro e cinema: le cause della morte

Si è spento a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno uno dei grandi maestri del teatro italiano contemporaneo.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

L'attore Carlo Cecchi morto: aveva 87 anni
IPA

È morto Carlo Cecchi, uno dei protagonisti indiscussi del teatro e del cinema italiano del Novecento e del Duemila. L’attore e regista, nato a Firenze il 25 gennaio 1939, si è spento il 23 gennaio 2026 nella sua casa di Campagnano di Roma, a pochi giorni dal suo 87° compleanno. Figura di riferimento per generazioni di interpreti e registi, Cecchi ha segnato con la sua voce, il suo rigore e la sua visione un’epoca della scena culturale italiana.

Addio a Carlo Cecchi, l’attore morto improvvisamente

Secondo le prime ricostruzioni, l’attore è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Campagnano, dove viveva da tempo lontano dai riflettori, in un ambiente di grande riservatezza e dedizione all’arte. Le persone a lui vicine hanno definito la sua scomparsa "inaspettata", sottolineando quanto fosse attivo e impegnato fino agli ultimi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra i messaggi di cordoglio, è arrivato anche quello dell’attore Tommaso Ragno, che ha scritto su Instagram:

"Addio Carlo, sei stato un maestro immenso. Come solo un uomo del ’900 poteva essere. Ti abbraccio."

Con parole di profonda gratitudine, Ragno ha ricordato Cecchi come una guida essenziale per la sua carriera e per la sua comprensione del teatro come esperienza vitale.

Chi era Carlo Cecchi e cosa ha fatto

Carlo Cecchi nacque a Firenze nel 1939 e si formò artisticamente in contesti innovativi, studiando con il Living Theatre e con Edoardo De Filippo, due esperienze che avrebbero influenzato profondamente il suo approccio alla scena. Dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica "Silvio D’Amico", iniziò una carriera che lo avrebbe portato a rivoluzionare il rapporto tra attore e pubblico.

Negli anni Settanta fondò a Firenze la cooperativa Granteatro, che rapidamente attrasse l’attenzione per la capacità di coniugare classico e avanguardia, dal Brecht a Shakespeare, da Čechov a Beckett. La sua lettura di Ivanov e di Finale di partita è considerata tra le interpretazioni più importanti della scena italiana moderna.

Dal 1980 al 1995 Cecchi diresse il Teatro Niccolini di Firenze insieme a Roberto Toni, trasformandolo in un laboratorio permanente di formazione e pratica teatrale. In quegli anni si impose come maestro rigoroso e uomo di teatro capace di formare intere generazioni di interpreti.

Parallelamente al teatro, Cecchi ha costruito una significativa carriera cinematografica, pur mantenendo sempre il palcoscenico come centro della sua identità artistica. Il suo ruolo di Renato Caccioppoli ne Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1991) è spesso ricordato come una delle sue prove più intense, ruolo per il quale vinse un David speciale.

Ha lavorato con importanti registi italiani e internazionali, tra cui Bernardo Bertolucci, Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Ricky Tognazzi, Valeria Golino e molti altri, apparendo in film come Io ballo da sola, Il bagno turco, Miele e Martin Eden.

Cecchi è stato anche un volto noto della tv italiana. Ha partecipato infatti a diverse serie tv di successo, come L’ultima pallottola (2003), Il papa buono (2003), Renzo e Lucia (2004) e Un passo dal cielo (2021).

    "Ciò che accade in scena o andiamo cercando ogni volta che siamo su un palcoscenico, non so se mi spiego, è reale", disse nel corso di un’intervista a ‘Sipario’ nel 2015.

    "Non è finzione, accade lì davanti agli occhi di un pubblico che è portato a crederci, che vuole da noi l’intensità di un accadimento reale, di una relazione vera. L’arte è reale. Per me Rembrandt è realtà"

    Potrebbe interessarti anche

    Caterina Balivo e Vittorio Cecchi Gori

    Vittorio Cecchi Gori e le 'corna' a Rita Rusic, la replica alle accuse: "È caduto tutto in prescrizione"

    Un confronto senza filtri riporta a galla a La volta buona ricordi, verità e battute...
    Lina Bernardi attrice di Centovetrine le cause della morte 

    Addio Lina Bernardi, l'amatissima attrice di Centovetrine: le cause della morte

    Lina Bernardi è morta all'età di 87 anni: attrice di teatro, cinema e TV, è stata un...
    Alessandro Cecchi Paone e Cristina Navarro

    Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro: il tradimento col migliore amico e la famiglia allargata con Simone Antolini

    Alessandro Cecchi Paone è rimasto molto legato all’ex compagna spagnola, che è stata...
    Carlo Conti

    Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Laura Pausini co-conduttrice, ecco come l'ho convinta"

    Nel corso del Tg1 del 12 gennaio, Carlo Conti annuncia Laura Pausini come co-condutt...
    Brigitte Bardot

    Brigitte Bardot, il marito Bernard d'Ormale svela le cause della morte

    Si sta tenendo proprio in queste ore l’ultimo saluto all’iconica attrice francese, s...
    Tony Dallara morto

    Addio a Tony Dallara, aveva 89 anni: le cause della morte dell'ultimo degli 'urlatori'

    E' morto il cantante Tony Dallara: si spegne a 89 anni uno dei protagonisti della st...
    Spider-Man: Brand New Day avrà una differenza importante con la trilogia originale

    Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe

    Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
    Brigitte Bardot

    Addio a Brigitte Bardot, l’icona ribelle del cinema francese: le cause della morte

    Si è spenta oggi la diva anni Sessanta che ha segnato il cinema d'oltralpe. A dare l...
    Tutti al cinema - Film dal 12 al 19 gennaio

    Tutti al cinema, Checco Zalone è avvisato: Toni Servillo e Marco Giallini per arginare Buen Camino

    Una panoramica sui migliori film in uscita al cinema in settimana, dalle produzioni ...

    Personaggi

    Paolo Rossi

    Paolo Rossi
    Jessie Buckley

    Jessie Buckley
    Gabriele Muccino

    Gabriele Muccino
    gioia-spaziani

    Gioia Spaziani

    Programmi

    LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
    Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

    © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963