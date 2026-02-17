Addio a Billy Steinberg, autore incredibile della musica pop: scrisse Like a Virgin di Madonna Il paroliere aveva 75 anni e tra i suoi successi ci sono anche True Colors di Cyndi Lauper, Eternal Flame delle Bangles, e So Emotional di Whitney Houston.

È morto all’età di 75 anni William ‘Billy’ Steinberg, uno dei più grandi parolieri della musica contemporanea, autore di alcuni tra i brani più iconici degli ultimi 40 anni, tra cui Like a Virgin di Madonna. La notizia della sua scomparsa è stata confermata il 16 febbraio 2026: Steinberg si è spento nella sua casa a Brentwood, California, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nato nel 1950, e cresciuto tra Palm Springs, Steinberg ha saputo trasformare emozioni universali in versi memorabili, segnando la storia della musica pop con una capacità unica di raccontare amore, vulnerabilità e desiderio.

Il suo nome è legato a una serie di successi planetari: in coppia con il musicista Tom Kelly, con cui formò un sodalizio creativo negli Anni ’80, ha scritto brani capaci di dominare le classifiche per periodi record: oltre a Like a Virgin, per settimane al vertice della Billboard Hot 100, firmò anche True Colors per Cyndi Lauper, Eternal Flame per le Bangles, e So Emotional per Whitney Houston, tutti testi che non furono solo hit, ma vere e proprie colonne sonore che hanno accompagnato la vita di intere generazioni.

Addio a Billy Steinberg, la carriera incredibile e il ricordo di amici e colleghi

Billy Steinberg si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro, come ha anche dichiarato la sua avvocata Laurie Soriano a Variety. La sua vita e la sua carriera sono state incredibili e di certo non si sono esaurite con gli anni d’oro della musica pop. Nel 1997 ha vinto un Grammy Award per il suo contributo all’album Falling Into You di Céline Dion, e nel 2011 è stato insignito del prestigioso riconoscimento di ingresso nella Songwriters Hall of Fame, un tributo al suo impatto incisivo sulla cultura musicale.

In queste sono tantissimi gli artisti e colleghi che lo stanno ricordando, non solo come autore di straordinari successi, ma come amico: Cyndi Lauper, in un post social, ha parlato del suo carattere gentile e del sostegno che ha sempre offerto a chi lavorava con lui, mentre la famiglia ha voluto sottolineare che la sua arte ha avuto un valore che travalica il tempo: "Le sue parole hanno toccato milioni di cuori e continueranno a farlo, perché una canzone ben scritta vive oltre ogni fine".

