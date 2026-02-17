Addio a Billy Steinberg, autore incredibile della musica pop: scrisse Like a Virgin di Madonna
Il paroliere aveva 75 anni e tra i suoi successi ci sono anche True Colors di Cyndi Lauper, Eternal Flame delle Bangles, e So Emotional di Whitney Houston.
È morto all’età di 75 anni William ‘Billy’ Steinberg, uno dei più grandi parolieri della musica contemporanea, autore di alcuni tra i brani più iconici degli ultimi 40 anni, tra cui Like a Virgin di Madonna. La notizia della sua scomparsa è stata confermata il 16 febbraio 2026: Steinberg si è spento nella sua casa a Brentwood, California, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nato nel 1950, e cresciuto tra Palm Springs, Steinberg ha saputo trasformare emozioni universali in versi memorabili, segnando la storia della musica pop con una capacità unica di raccontare amore, vulnerabilità e desiderio.
Il suo nome è legato a una serie di successi planetari: in coppia con il musicista Tom Kelly, con cui formò un sodalizio creativo negli Anni ’80, ha scritto brani capaci di dominare le classifiche per periodi record: oltre a Like a Virgin, per settimane al vertice della Billboard Hot 100, firmò anche True Colors per Cyndi Lauper, Eternal Flame per le Bangles, e So Emotional per Whitney Houston, tutti testi che non furono solo hit, ma vere e proprie colonne sonore che hanno accompagnato la vita di intere generazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Addio a Billy Steinberg, la carriera incredibile e il ricordo di amici e colleghi
Billy Steinberg si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro, come ha anche dichiarato la sua avvocata Laurie Soriano a Variety. La sua vita e la sua carriera sono state incredibili e di certo non si sono esaurite con gli anni d’oro della musica pop. Nel 1997 ha vinto un Grammy Award per il suo contributo all’album Falling Into You di Céline Dion, e nel 2011 è stato insignito del prestigioso riconoscimento di ingresso nella Songwriters Hall of Fame, un tributo al suo impatto incisivo sulla cultura musicale.
In queste sono tantissimi gli artisti e colleghi che lo stanno ricordando, non solo come autore di straordinari successi, ma come amico: Cyndi Lauper, in un post social, ha parlato del suo carattere gentile e del sostegno che ha sempre offerto a chi lavorava con lui, mentre la famiglia ha voluto sottolineare che la sua arte ha avuto un valore che travalica il tempo: "Le sue parole hanno toccato milioni di cuori e continueranno a farlo, perché una canzone ben scritta vive oltre ogni fine".
Potrebbe interessarti anche
Laura Pausini e Lady Gaga non sono state sufficienti: Diane Warren adesso ci riprova agli Oscar 2026
La songwriter, quest’anno nominata per la canzone Dear Me di Kesha, non ce l’ha fatt...
Morto Billy Bass Nelson, bassista dei Parliament-Funkadelic e star della musica funky: milioni di fan in lutto
Il decesso, avvenuto il 31 gennaio 2026, è stato confermato sulla pagina ufficiale d...
Britney Spears e il colpaccio da 200 milioni di dollari: venduti i diritti dei suoi più grandi successi
La pop star ha deciso di riprendere definitivamente in mano il suo destino e di vend...
The Voice Kids: vince Matteo Trullu, Nek si emoziona (in ginocchio). Poi la pazza idea: "Sanremo Kids"
Nella finale di The Voice Kids 2026 in onda il 14 febbraio ha vinto Matteo Trullu, i...
Laura Pausini, Arisa interviene dopo le critiche sull’inno di Mameli alle Olimpiadi: “Io non l'avrei potuto fare”
Dopo le polemiche nate in merito all’esibizione della Pausini durante la cerimonia d...
Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano nasconde un segreto: cosa c'è scritto
La cantante americana si è tatuata sulla pelle una scritta in italiano, dimostrando ...
Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornare
Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pelli...
Grammy Awards 2026, da Lady Gaga a Bad Bunny: la lista dei vincitori e le proteste contro Trump e l'ICE
Molti degli artisti presenti alla kermesse, dopo aver ricevuto i loro premi, hanno f...