Adam Sandler, altro che divo di Hollywood: snobba il lusso di Milano e gioca al Parco Sempione in un video virale La star di Hollywood è scesa in campo per giocare con un gruppo di ragazzi a Parco Sempione, preferendo il basket ai red carpet della Milano Fashion Week

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Tra un soggiorno di tutto relax sul Lago di Como e il fermento della Fashion Week milanese, Adam Sandler ha trovato il modo di far parlare di sé nel modo più inaspettato possibile. Nessun red carpet o prima fila ai defilé: l’attore ha preferito immergersi a sorpresa nella vita vera della città.

Adam Sandler gioca a basket a Parco Sempione: il video virale

L’episodio è avvenuto di sabato pomeriggio al Parco Sempione, in occasione di Expo per lo Sport, la manifestazione dedicata ai più giovani. Sandler si è presentato al campo da basket e, senza fare la star né lasciarsi schermare dalla sicurezza, si è buttato in partita insieme a un gruppo di ragazzi del posto.

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Il video spuntato sui social lo mostra del tutto a suo agio mentre chiama la palla, palleggia e va a canestro, regalandosi un momento di puro divertimento in mezzo ai presenti. Le immagini sono diventate virali nel giro di poco, confermando quel suo stile informale e spontaneo che lo ha sempre reso unico.

Adam Sandler e la grande passione per questo sport (portato anche in TV)

D’altronde, chi lo segue sa bene che per Sandler il basket è una vera ossessione: non perde mai l’occasione di allacciarsi le scarpe e fare due tiri nei campetti di strada in giro per il mondo. Un legame fortissimo con la palla a spicchi che ha portato più volte al cinema, da Diamanti grezzi fino a Hustle, dove interpretava un osservatore dell’NBA. Per gli studenti al parco, un sabato pomeriggio qualunque si è trasformato in un ricordo indimenticabile.

A proposito di serie TV, Adam Sandler ha diversi progetti di grande rilievo sia in veste di attore che di produttore (principalmente in collaborazione con Netflix). Un film particolarmente atteso lo vedrà condividere il set con George Clooney, sotto la direzione del regista di Storia di un matrimonio: si tratta di un dramma di formazione dal tono agrodolce incentrato sulle relazioni adulte. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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