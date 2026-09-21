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Adam Sandler torna in Italia e sbarca (anche) in Sardegna: per Un Weekend da Bamboccioni 3 un’isola diventa irriconoscibile

L’isola di Figarolo si trasforma in un set per il nuovo film con protagonisti Adam Sandler, Chris Rock e Kevin James: stop alle visite e lavori sul litorale.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ne avevamo già parlato, ma stavolta ci sono delle novità. Adam Sandler torna in Italia e non più solo in Valle d’Aosta ma anche in Sardegna, per le riprese del film Un Weekend da Bamboccioni 3. In particolare, per un mese Figarolo non sarà più soltanto uno degli angoli più suggestivi della Gallura, ma un pezzo di Hollywood. L’isola sarda si prepara ad accogliere l’intera troupe con Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e David Spade. Dal 15 settembre il piccolo paradiso davanti a Golfo Aranci verrà chiuso al pubblico per lasciare spazio alle riprese, e ci sarà una vera e propria trasformazione del luogo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Adam Sandler in Sardegna per le riprese di Un Weekend da Bamboccioni 3

Ebbene sì, avete capito bene! La Sardegna si prepara ad accogliere una nuova produzione cinematografica internazionale. L’isola di Figarolo, nel territorio di Golfo Aranci, sarà infatti trasformata in un set per il terzo capitolo di Un weekend da bamboccioni, con Adam Sandler e altri celebri attori della commedia americana. Per consentire le riprese, l’accesso all’isola sarà sospeso per alcune settimane a partire dalla metà di settembre. La produzione modificherà temporaneamente il paesaggio, allestendo un campo da beach volley e utilizzando anche un resort della Gallura come location. Per realizzare il campo sarà necessario intervenire direttamente sul terreno, attraverso operazioni di livellamento e la rimozione di alcune rocce e parti della vegetazione. Anche la pineta sullo sfondo verrà schermata con una struttura verde, presumibilmente destinata all’utilizzo come green screen durante le riprese.

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Grande interesse ha suscitato anche la ricerca di comparse: centinaia di persone hanno partecipato ai casting organizzati nella zona, sperando di poter apparire nel film. Nel cast, insieme a Sandler, sono attesi Chris Rock, Kevin James e David Spade.

Un Weekend da Bamboccioni 3, riprese anche in Valle d’Aosta

Già qualche settimana fa, vi avevamo annunciato che l’attore sarebbe tornato in Italia, ma in Valle d’Aosta. Infatti, anche Courmayeur si prepara a ospitare le riprese di una nuova produzione cinematografica americana che, appunto, mettendo insieme tutti gli indizi potrebbe essere proprio Un Weekend da Bamboccioni 3, con Sandler. Le riprese coinvolgeranno Courmayeur, Bionaz e in particolare la Val Ferret e Lavachey.

La produzione impiegherà circa 350 professionisti e numerosi mezzi, con ricadute positive sulle attività locali. Il Comune di Courmayeur ha quindi concesso il proprio patrocinio. Durante le riprese potrebbero inoltre verificarsi limitazioni temporanee al traffico in Val Ferret, indicativamente dalle 5 alle 21.

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