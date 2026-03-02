Catherine O’Hara, l’ultimo applauso ai SAG Awards e il commovente ricordo di Seth Rogen
Un premio postumo per Catherine O’Hara ai SAG-AFTRA Awards per “The Studio”. Seth Rogen la ricorda tra commozione e ironia.
Quando il palco dei SAG-AFTRA Awards si è illuminato per "The Studio", l’applauso più lungo e sentito è stato per lei. Catherine O’Hara, scomparsa lo scorso gennaio a 71 anni, ha ricevuto un riconoscimento postumo per la sua interpretazione nella serie Apple TV+. A ritirare il premio è stato Seth Rogen, co-creatore della serie insieme a Evan Goldberg e suo partner in scena. Le sue parole hanno restituito il ritratto di un’artista brillante, generosa e instancabile.
Il ricordo di Catherine O’Hara ai SAG-AFTRA Awards
Catherine O’Hara è stata premiata per il ruolo di Patty Leigh, ex potente dirigente di uno studio hollywoodiano nella satira "The Studio", produzione Apple TV+ firmata da Seth Rogen ed Evan Goldberg. La serie è una commedia irriverente che mette alla berlina le contraddizioni dell’industria cinematografica contemporanea, tra ambizioni smisurate e compromessi creativi. Sul palco, Rogen ha parlato davanti a una platea di colleghi visibilmente commossi: "So che per lei sarebbe stato un onore ricevere questo premio dai suoi pari". Poi ha aggiunto, con un filo di voce: «In queste settimane ho ripensato al tempo trascorso a lavorare con lei. Era capace di essere generosa e gentile senza mai ridimensionare il proprio talento».
L’attore ha raccontato anche un aneddoto che ha strappato sorrisi tra le lacrime: la sera prima delle riprese, O’Hara inviava spesso email agli showrunner con oggetto cortese e apparentemente innocuo. "Scriveva: ‘Spero prenderete in considerazione quanto segue’ – e poi trovavamo la scena completamente riscritta". Riscritture che, ha ammesso Rogen, "rendevano la scena migliore e miglioravano l’intera serie". Un perfezionismo creativo che non era mai arroganza, ma desiderio di dare il massimo.
Da "Mamma, ho perso l’aereo" a "The Studio": una carriera iconica
Prima di diventare la spietata e brillante Patty Leigh, Catherine O’Hara aveva già conquistato il pubblico internazionale. Indimenticabile in Mamma, ho perso l’aereo, aveva dimostrato il suo talento comico anche nel mockumentary Best in Show e nella serie cult Schitt’s Creek, che le era valsa premi e consacrazione definitiva. Secondo il certificato di morte, l’attrice è deceduta per un’embolia polmonare conseguente a un tumore al retto. Una notizia che aveva colpito profondamente il mondo dello spettacolo. Ai SAG-AFTRA Awards, il suo ricordo è stato condiviso anche dai colleghi del cast: Kathryn Hahn, nominata nella stessa categoria, è apparsa visibilmente emozionata durante il discorso di Rogen.
«Ci ha dimostrato che si può essere un genio ed essere gentili, e che una cosa non esclude l’altra», ha concluso l’attore, sintetizzando l’eredità umana e professionale di O’Hara.
Gli altri vincitori dei SAG-AFTRA Awards
- Miglior attore protagonista in un film: Michael B. Jordan – I peccatori
- Miglior attrice protagonista in un film: Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Miglior attore non protagonista in un film: Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Miglior attrice non protagonista in un film: Amy Madigan – Weapons
- Miglior cast in un film: I peccatori
- Miglior cast di stunt in un film: Mission Impossible – The Final Reckoning
- Miglior attore in una miniserie o film tv: Owen Cooper – Adolescence
- Miglior attrice in una miniserie o film tv: Michelle Williams – Dying for Sex
- Miglior attore in una serie drammatica: Noah Wyle – The Pitt
- Miglior attrice in una serie drammatica: Keri Russell – The Diplomat 3
- Miglior attore in una serie comedy: Seth Rogen – The Studio
- Miglior attrice in una serie comedy: Catherine O’Hara – The Studio
- Miglior cast in una serie drammatica: The Pitt
- Miglior cast in una serie comedy: The Studio
- Miglior cast di stunt in una serie: The Last of Us 2
A chiudere la cerimonia, uno dei momenti più applauditi: il SAG Life Achievement Award, premio alla carriera, consegnato a Harrison Ford
