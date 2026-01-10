Acquario, l'ultima di Ultimo martella come un tormentone. E suona (stranamente) come una novità
Il cantautore romano ha pubblicato il suo nuovo singolo che nel giro di poche ore si è fatto notare nelle prime classifiche. La recensione
Non ne sbaglia una Ultimo. A mezzanotte il cantante romano ha pubblicato il suo nuovo singolo Acquario e ha subito conquistato le classifiche. Il video su Youtube in 17 ore ha macinato 180 mila visualizzazioni e il terzo posto nel ranking dedicato alle tendenze musicali. Primo posto invece tra i brani più scaricati su Itunes (15esimo in Svizzera e 29esimo in Spagna), 11esimo tra i più streammati su Apple Music (i dati di Spotify sono più lenti, ma il debutto dovrebbe essere molto alto). Non sono fan di Ultimo, l’ho sempre trovato godibile, ma ripetitivo. Sensazione abbastanza diffusa, mi viene da dire, leggendo qui e là. Quindi, quando la playlist con le novità musicali della settimana della mia piattaforma streaming di fiducia mi ha proposto la canzone, davo per scontato che sarebbe passata indolore. «Sì, carina, la risentirò nelle stories sui social, in tv e poi mai più», pensavo. Probabilmente finirà così, ma questa volta Ultimo mi ha sorpreso. L’impressione è che sia leggermente uscito da quelli che sembrano essere un po’ i suoi due pattern soliti: ballata sanremese (anche quando a Sanremo non ci va) e pezzo pop classico. Non che Acquario non sia pop. Anzi è ultrapop, ultra radiofonica, ma ha quel nonsoché di tormentone martellante che non avevo ancora sentito da Ultimo.
In Acquario Ultimo gioca con la caratteristiche del suo segno zodiacale
Se confrontato con la maggior parte dei suoi brani più famosi, il testo mette un po’ da parte quel romanticismo a volte poetico, a volte melenso, che lo contraddistingue. Questa volta il cantautore gioca con le caratteristiche del suo segno zodiacale: "Sono un cazzo di Acquario", ripete facendo riferimento ai vestiti in disordine, al fatto di star bene solo quando sta male o all’abitudine di ripetere quelle cose che gli fanno male. Questo meraviglioso biglietto da visita per chi è del segno dell’Acquario e si appresta a presentarsi a un date si appoggia su una base ritmata. Generica? Sì. Ma oggettivamente coinvolgente.
La canzone è accompagnata da un variopinto video realizzato da YouNuts! in cui il cantautore indossa cose come una pelliccia rosa e una maschera da alieno. Prova costumi per l’appuntamento che lo aspetta nel 2026? Difficile. Il 4 luglio a Roma fa troppo caldo per vestirsi così. In quella data è infatti previsto Ultimo 2026 – La Favola per sempre, un grande evento live a Tor Vergata. Quello che è stato "definito Il raduno degli Ultimi ha registrato un sold-out impressionante, con 250 mila biglietti venduti in appena tre ore, proiettandolo a diventare il concerto più grande di sempre per un singolo artista in Italia", si legge sul comunicato stampa.
Ultimo da record anche con gli album dal vivo
A inizio dicembre il cantante aveva celebrato la sua attività dal vivo del 2025 con l’album Ultimo Stadi 2025 che a sette giorni dell’uscita era risultato il disco più venduto della settimana. "Grazie. Perché nessuno avrebbe creduto che un altro disco live a distanza di pochi mesi avesse un senso logico. Perché anzi credo che la nostra storia vada raccontata proprio tramite i concerti che ogni anno facciamo. Perché essere primi e chiamarsi Ultimo è un messaggio importante. Perché ogni canzone urlata ci ha aiutato a raccontare un po’ di più chi siamo", aveva scritto lui su Instagram commentato il successo del disco composto da 30 brani e ideale seguito di Ultimo Live Stadi 2024 pubblicato solo qualche mese prima. Anche il quel caso il debutto era stato in testa alla classifica dei più venduti, rompendo però quella che sembrava essere diventata una consuetudine: erano infatti sei anni che un album dal vivo di un artista italiano non raggiungeva la vetta della FIMI.
E all’attività live il giovane fa riferimento anche in Acquario quando dice: "Sulla sedia che ho in cucina/ Sento l’eco di uno stadio/ E ora stare qui da solo/ Fa sentire me sdoppiato/ Ma alla fine sai che c’è?". Che è un cazzo di Acquario, va da sé.
Acquario, testo e significato della nuova canzone di Ultimo
Ho capito che col tempo
Certe cose vanno giù
Che puoi starci pure attento
Ma non torneranno più
Ho lasciato appesa al frigo
Quella lista che volevi
Vedi tu che cosa farne
Butta i kiwi, sono neri
Ho saputo fare pace
Con le mie battaglie perse
Non ho voglia di un abbraccio
Ma tu abbracciami ugualmente
Ho capito che ti piace
Fare la sveglia quando serve
Perché il sesso è come l’aria
Ti entra sempre facilmente
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca?
Mi guardo spеsso dentro ma
Tutto mi stanca
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca a mе
Per essere me?
Ho capito che sto bene
Solo quando io sto male
E che pure quando è agosto
Penso spesso già a Natale
Ho dormito con il gatto
E la televisione accesa
Ed ho sognato che rientravi
E chiedevi una mano con la spesa
E se t’incontro per la strada
Non è mica presunzione
Ma forse tirerei giù dritto
E starei zitto in soggezione
Però poi tu mi conosci
La mia mente è un vero armadio
Ed ho i vestiti sempre sparsi
Sono un cazzo di acquario
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca?
Mi guardo spesso dentro ma
Tutto mi stanca
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca a me
Per essere me?
Questa sera piove forte
Chiuso in casa bevo un po’
Certe cose fanno male
E so già che le rifarò
Sulla sedia che ho in cucina
Sento l’eco di uno stadio
E ora stare qui da solo
Fa sentire me sdoppiato
Ma alla fine sai che c’è?
Che sono un cazzo di acquario
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca?
Mi guardo spesso dentro ma
Tutto mi stanca
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca a me
Per essere me?
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca?
Mi guardo spesso dentro ma
Tutto mi stanca
Mi guardo spesso dentro ma
Cosa mi manca a me
Per essere me?
