Acquario, l'ultima di Ultimo martella come un tormentone. E suona (stranamente) come una novità Il cantautore romano ha pubblicato il suo nuovo singolo che nel giro di poche ore si è fatto notare nelle prime classifiche. La recensione

Non ne sbaglia una Ultimo. A mezzanotte il cantante romano ha pubblicato il suo nuovo singolo Acquario e ha subito conquistato le classifiche. Il video su Youtube in 17 ore ha macinato 180 mila visualizzazioni e il terzo posto nel ranking dedicato alle tendenze musicali. Primo posto invece tra i brani più scaricati su Itunes (15esimo in Svizzera e 29esimo in Spagna), 11esimo tra i più streammati su Apple Music (i dati di Spotify sono più lenti, ma il debutto dovrebbe essere molto alto). Non sono fan di Ultimo, l’ho sempre trovato godibile, ma ripetitivo. Sensazione abbastanza diffusa, mi viene da dire, leggendo qui e là. Quindi, quando la playlist con le novità musicali della settimana della mia piattaforma streaming di fiducia mi ha proposto la canzone, davo per scontato che sarebbe passata indolore. «Sì, carina, la risentirò nelle stories sui social, in tv e poi mai più», pensavo. Probabilmente finirà così, ma questa volta Ultimo mi ha sorpreso. L’impressione è che sia leggermente uscito da quelli che sembrano essere un po’ i suoi due pattern soliti: ballata sanremese (anche quando a Sanremo non ci va) e pezzo pop classico. Non che Acquario non sia pop. Anzi è ultrapop, ultra radiofonica, ma ha quel nonsoché di tormentone martellante che non avevo ancora sentito da Ultimo.

In Acquario Ultimo gioca con la caratteristiche del suo segno zodiacale

Se confrontato con la maggior parte dei suoi brani più famosi, il testo mette un po’ da parte quel romanticismo a volte poetico, a volte melenso, che lo contraddistingue. Questa volta il cantautore gioca con le caratteristiche del suo segno zodiacale: "Sono un cazzo di Acquario", ripete facendo riferimento ai vestiti in disordine, al fatto di star bene solo quando sta male o all’abitudine di ripetere quelle cose che gli fanno male. Questo meraviglioso biglietto da visita per chi è del segno dell’Acquario e si appresta a presentarsi a un date si appoggia su una base ritmata. Generica? Sì. Ma oggettivamente coinvolgente.

La canzone è accompagnata da un variopinto video realizzato da YouNuts! in cui il cantautore indossa cose come una pelliccia rosa e una maschera da alieno. Prova costumi per l’appuntamento che lo aspetta nel 2026? Difficile. Il 4 luglio a Roma fa troppo caldo per vestirsi così. In quella data è infatti previsto Ultimo 2026 – La Favola per sempre, un grande evento live a Tor Vergata. Quello che è stato "definito Il raduno degli Ultimi ha registrato un sold-out impressionante, con 250 mila biglietti venduti in appena tre ore, proiettandolo a diventare il concerto più grande di sempre per un singolo artista in Italia", si legge sul comunicato stampa.

Ultimo da record anche con gli album dal vivo

A inizio dicembre il cantante aveva celebrato la sua attività dal vivo del 2025 con l’album Ultimo Stadi 2025 che a sette giorni dell’uscita era risultato il disco più venduto della settimana. "Grazie. Perché nessuno avrebbe creduto che un altro disco live a distanza di pochi mesi avesse un senso logico. Perché anzi credo che la nostra storia vada raccontata proprio tramite i concerti che ogni anno facciamo. Perché essere primi e chiamarsi Ultimo è un messaggio importante. Perché ogni canzone urlata ci ha aiutato a raccontare un po’ di più chi siamo", aveva scritto lui su Instagram commentato il successo del disco composto da 30 brani e ideale seguito di Ultimo Live Stadi 2024 pubblicato solo qualche mese prima. Anche il quel caso il debutto era stato in testa alla classifica dei più venduti, rompendo però quella che sembrava essere diventata una consuetudine: erano infatti sei anni che un album dal vivo di un artista italiano non raggiungeva la vetta della FIMI.

E all’attività live il giovane fa riferimento anche in Acquario quando dice: "Sulla sedia che ho in cucina/ Sento l’eco di uno stadio/ E ora stare qui da solo/ Fa sentire me sdoppiato/ Ma alla fine sai che c’è?". Che è un cazzo di Acquario, va da sé.

Acquario, testo e significato della nuova canzone di Ultimo

Ho capito che col tempo

Certe cose vanno giù

Che puoi starci pure attento

Ma non torneranno più

Ho lasciato appesa al frigo

Quella lista che volevi

Vedi tu che cosa farne

Butta i kiwi, sono neri

Ho saputo fare pace

Con le mie battaglie perse

Non ho voglia di un abbraccio

Ma tu abbracciami ugualmente

Ho capito che ti piace

Fare la sveglia quando serve

Perché il sesso è come l’aria

Ti entra sempre facilmente

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca?

Mi guardo spеsso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a mе

Per essere me?

Ho capito che sto bene

Solo quando io sto male

E che pure quando è agosto

Penso spesso già a Natale

Ho dormito con il gatto

E la televisione accesa

Ed ho sognato che rientravi

E chiedevi una mano con la spesa

E se t’incontro per la strada

Non è mica presunzione

Ma forse tirerei giù dritto

E starei zitto in soggezione

Però poi tu mi conosci

La mia mente è un vero armadio

Ed ho i vestiti sempre sparsi

Sono un cazzo di acquario

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca?

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me?

Questa sera piove forte

Chiuso in casa bevo un po’

Certe cose fanno male

E so già che le rifarò

Sulla sedia che ho in cucina

Sento l’eco di uno stadio

E ora stare qui da solo

Fa sentire me sdoppiato

Ma alla fine sai che c’è?

Che sono un cazzo di acquario

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca?

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me?

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca?

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me?

