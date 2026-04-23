Achille Lauro, la verità sulle voci sul flirt con l'ex tronista Lavinia Mauro: sfuma l'idea del triangolo Una foto, un tatuaggio e una cena dopo concerto bastano a scatenare il web, ma dietro la presunta storia tra i due c’è tutt’altro che un flirt: ecco cosa si nasconde davvero.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel giro di poche ore il nome di Achille Lauro e quello di Lavinia Mauro si sono ritrovati accostati in una delle classiche tempeste di gossip che nascono sui social e si alimentano di dettagli apparentemente innocui. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro delle attenzioni del web dopo aver condiviso alcuni momenti di una serata particolare, ma la narrazione che ne è uscita fuori è stata decisamente più romanzata della realtà, tanto da parlare addirittura di una nuova coppia. Una ricostruzione che, come spesso accade, si è sgonfiata rapidamente davanti ai fatti.

Achille Lauro e Lavinia Mauro: il gossip che ha acceso il web

Tutto è partito da un rincorrersi di voci sui social, che recitavano più o meno così: "Lavinia Mauro è la nuova fidanzata di Achille Lauro". Un’ipotesi nata quasi esclusivamente dall’osservazione di una gallery Instagram pubblicata da Lavinia, in cui veniva raccontata una serata tra musica, backstage e dopo concerto. Lo scenario era quello suggestivo di Fontana di Trevi, dove Achille Lauro aveva organizzato un evento speciale in occasione del lancio di un suo progetto musicale. Tra immagini dello show e momenti conviviali, gli utenti hanno iniziato a collegare i pezzi in modo tutt’altro che neutro.

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Il dettaglio che ha fatto esplodere le indiscrezioni

Il vero detonatore del gossip è stato un singolo scatto, apparentemente innocuo: una foto di una cena post concerto in un noto ristorante frequentato da artisti e personaggi dello spettacolo. Sul tavolo, tra piatti e dessert, compariva una mano chiaramente riconoscibile grazie ai tatuaggi distintivi di Achille Lauro. È bastato questo dettaglio per costruire in rete una storia sentimentale mai confermata da nessuna delle parti. In poche ore, il web ha trasformato una presenza in una cena in una presunta relazione, alimentando supposizioni sempre più fantasiose.

La verità dietro la serata incriminata

La realtà, però, è molto più semplice e meno sensazionalistica. Achille Lauro e Lavinia Mauro si conoscono e condividono momenti nello stesso ambiente artistico, ma non esiste alcun legame sentimentale tra loro. La loro vicinanza quella sera è legata a un contesto ben preciso: Lavinia, infatti, è legata a Matteo Ciceroni, in arte Gow Tribe, figura centrale nel team creativo dell’artista romano. È proprio questo legame professionale da una parte e amoroso dall’altra ad aver portato Lavinia a far parte della cerchia ristretta del cantante. Non a caso si parla sempre più spesso della cosiddetta "Lauro Family", un gruppo di collaboratori e amici fidati che segue Achille Lauro nei suoi progetti e nei suoi eventi più importanti. Ed è in questo contesto che Lavinia Mauro è semplicemente inserita, senza alcuna sfumatura romantica. Quindi no, niente relazione tra il cantante e l’ex tronista, che è legata solo a Ciceroni, quindi niente triangolo amoroso.

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