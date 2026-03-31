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Achille Lauro, tour negli stadi 2027: annunciate 8 imperdibili date (dopo il sold-out nei palazzetti)

Il cantante continua a far sognare i fan con incredibili performance dal vivo che si ripeteranno anche il prossimo anno negli stadi più importanti d’Italia.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è uno degli artisti più eclettici e discussi della scena musicale italiana contemporanea. Nato a Verona nel 1990 e cresciuto a Roma, ha costruito la sua carriera muovendosi tra generi e stili diversi, diventando nel tempo un vero e proprio performer a 360 gradi. E dopo aver conquistato i palazzetti italiani con un tour 2026 completamente sold-out, Achille Lauro è ora pronto a conquistare anche gli stadi. Il cantautore romano, tra i performer più magnetici e riconoscibili della scena contemporanea, ha infatti annunciato "Per Sempre Noi", il nuovo tour estivo del 2027 che lo porterà nei templi della musica live italiana, con 8 date imperdibili che attraverseranno l’Italia: ecco tutti i dettagli.

Achille Lauro, dai palazzetti agli stadi: l’incredibile successo

Il 2026 si è rivelato un anno molto importante per Achille Lauro, che è riuscito ad arrivare al sold-out in ogni tappa del suo tour nei palazzetti, confermando ancora una volta il legame sempre più forte con il pubblico. Ed è proprio durante questi ultimi concerti che Lauro ha iniziato a svelare le prime sorprese, annunciando dal palco i nuovi appuntamenti negli stadi. Prima del grande salto al 2027, l’artista sarà protagonista anche di "Comuni Immortali", lo show evento previsto per giugno 2026: il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

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Il tour negli stadi "Per Sempre Noi" partirà ufficialmente il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine, per poi terminare il 10 luglio 2027 a Messina. In totale saranno 8 le date previste nei principali stadi italiani, con un calendario che attraverserà l’intero Paese e segnerà una nuova consacrazione per Achille Lauro. Il pubblico avrà dunque modo di seguire l’artista in un un imperdibile racconto artistico tra grandi successi, nuovi brani e performance spettacolari. Insomma, le caratteristiche per un nuovo e grandissimo successo ci sono tutte e i biglietti per il tour 2027 sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. In aggiunta, il cantante ha già annunciato attraverso i social che le grandi sorprese non sono ancora terminate. Rimaniamo allora in attesa di scoprire cosa avrà in serbo.

Achille Lauro, tour negli stadi "Per sempre noi" 2027: le date

  • 3 giugno 2027 a UDINE – BLUENERGY STADIUM
  • 6 giugno 2027 a BOLOGNA – STADIO DALL’ARA
  • 11 giugno 2027 a BARI – STADIO SAN NICOLA
  • 15 giugno 2027 a MILANO – STADIO SAN SIRO
  • 22 giugno 2027 a TORINO – ALLIANZ STADIUM
  • 26 giugno 2027 a PADOVA – STADIO EUGANEO
  • 30 giugno 2027 a ROMA – STADIO OLIMPICO
  • 10 luglio 2027 a MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

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