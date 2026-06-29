Achille Lauro, sfuma il progetto speciale in Rai: Mediaset si intromette e il concerto di San Siro approda su Canale 5 Dopo le indiscrezioni sulle serate evento previste in Rai, il cantante cambia destinazione televisiva: in autunno sarà Mediaset a trasmettere il grande show a San Siro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per settimane si era parlato di un’importante collaborazione tra Achille Lauro e la Rai, un progetto che avrebbe dovuto portare il cantante protagonista di due serate evento in prima serata nel corso del prossimo autunno. Un’iniziativa che, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe rappresentato uno dei colpi più interessanti della nuova stagione televisiva, almeno dal punto di vista musicale. Il talento dell’artista romano di mescolare musica, spettacolo e correnti artistiche in un format pensato appositamente per il piccolo schermo. Tuttavia, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, quel progetto non vedrà la luce.

Achille Lauro e il progetto Rai che non vedrà la luce

Le ipotesi emerse negli ultimi mesi raccontavano di uno show costruito attorno alla figura di Achille Lauro, con ospiti, momenti musicali e una scaletta pensata per valorizzare il percorso artistico del cantante. Un evento che avrebbe trovato collocazione tra novembre e dicembre, in una fascia particolarmente prestigiosa della programmazione. Le due serate speciali sembrerebbero infatti essere state accantonate, lasciando aperti molti interrogativi sulle ragioni che hanno portato allo stop dell’iniziativa.

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Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il progetto sarebbe rimasto in una fase ancora embrionale e, per questo motivo, non sarebbe riuscito a concretizzarsi in tempo per entrare nei palinsesti autunnali. Al momento non sono state rese note le motivazioni ufficiali che avrebbero portato alla cancellazione delle due serate, ma il risultato finale è che l’operazione non dovrebbe andare in porto almeno per la prossima stagione.

Mediaset si assicura il grande evento di Achille Lauro a San Siro

Se da una parte sfuma l’ipotesi Rai, dall’altra per Achille Lauro si apre comunque una vetrina televisiva di primo piano. In autunno sarà infatti Canale 5 a trasmettere il concerto che l’artista ha tenuto lo scorso 15 giugno allo stadio San Siro di Milano, uno degli appuntamenti più significativi della sua carriera. Lo show, registrato dalle telecamere Mediaset durante la serata milanese, diventerà così un vero e proprio evento televisivo. Un’occasione per riproporre al grande pubblico un concerto che ha rappresentato un passaggio importante nel percorso dell’artista, in una tapap particolarmente ambiziosa.

Un autunno di cambiamenti per il cantante

Il passaggio televisivo verso Mediaset arriva inoltre in un periodo di cambiamenti professionali per il cantante. Nella prossima edizione di X Factor, infatti, Achille Lauro non sarà più presente in giuria. Al suo posto è stato scelto Irama, che nelle scorse settimane ha raccontato di aver ricevuto alcuni consigli dal collega, sottolineando come tra i due ci siano ottimi rapporti. Tra il concerto evento in arrivo su Canale 5 e l’uscita dal talent musicale senza di lui, l’autunno di Achille Lauro si preannuncia dunque come una fase di transizione importante.

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