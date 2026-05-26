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Achille Lauro, il nuovo lavoro (sorprendente): cosa fará dopo l'addio a X Factor

Novità importante per Achille Lauro, ora diventato il direttore creativo di Dondup, uno dei marchi di moda più importanti, incarico che lo rende davvero orgoglioso

Ilaria Macchi

Ilaria Macchi

Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Achille Lauro
IPA

E un periodo di importanti novità per Achille Lauro, che raramente non si tira indietro quando si tratta di raccogliere una sfida importante e mettersi alla prova in qualcosa di diverso dal consueto. Il cantante ha infatti da poco annunciato di avere lasciato l’incarico di giudice di "X Factor", ma non resterà con le mani in mano, anzi ha accettato un incarico per lui del tutto nuovo, che lo affascina particolarmente, in un ambito diverso dalla musica.

Achille Lauro e il nuovo incarico in Dondup: ecco cosa farà

Achille Lauro ha deciso di cimentarsi nella moda, un ambito che l’ha sempre affascinato, non a caso non si è mai tirato indietro quando si tratta di seguire nuove tendenze. Il cantante è infatti il nuovo direttore creativo di Dondup, uno dei marchi fashion più importanti, particolarmente apprezzato tra i giovani.

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A darne la notizia è stata proprio l’azienda con un comunicato ufficiale, sottolineando di essere felice della scelta, evidenziando che il suo compito sarà quello di guidare l’Ufficio Stile, così da definire ed esprimere la visione creativa del brand nelle collezioni donna, uomo e negli accessori.

L’artista non ha potuto non sottolineare di essere felice e orgoglioso di questa opportunità, grazie a cui potrà mettere a frutto la sua creatività, caratteristica che da tempo vediamo nei suoi brani.

"Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup – preservandone il DNA e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare" – sono state le parole di Achille Lauro.

Il nuovo programma di concerti

L’incarico presso Dondup non porterà ad Achille Lauro ad abbandonare la musica, che resta ovviamente il suo ambito principale. Il cantante ha infatti annunciato otto nuove date del tour negli stadi Per sempre noi nel 2027, che partirà il 3 giugno. I biglietti per il tour negli stadi 2027 e per la data del 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

  • 3 giugno, Bluenergy Stadium di Udine
  • 6 giugno, Stadio Dall’Ara di Bologna
  • 11 giugno, Stadio San Nicola di Bari
  • 15 giugno, Stadio San Siro di Milano
  • 22 giugno, Allianz Stadium di Torino
  • 26 giugno, Stadio Euganeo di Padova
  • 30 giugno, Stadio Olimpico di Roma
  • 10 luglio lo Stadio Franco Scoglio di Messina.

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