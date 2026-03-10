Achille Lauro, la rivelazione prima del concerto a Bari: “Ho un annuncio incredibile” Il cantante, che proprio questa sera si esibirà in concerto al PalaFlorio, ha rivelato ai tantissimi fan di avere una sorpresa in serbo: di cosa si tratta.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Achille Lauro è ad oggi uno dei cantanti più amati, e negli anni ha dimostrato più volte la voglia e il desidero di continuare a sorprendere il proprio pubblico. Dopo il successo avuto a Sanremo 2026, durante il quale ha partecipato come co-conduttore esibendosi anche con un’intensa e commovente performance dedicata alle vittime di Crans Montana, Achille Lauro andrà in scena proprio questa sera con un grande concerto al PalaFlorio di Bari. Nelle ultime ore, però, il cantante ha sorpreso il pubblico con un post social che ha immediatamente entusiasmato tutti: ecco cosa ha rivelato.

Achille Lauro e la rivelazione social: "Ho un annuncio incredibile"

Ebbene sì, a poche ore dal concerto al PalaFlorio, Achille Lauro ha utilizzato i social per fare un’importante rivelazione: "Bari, oggi è il nostro giorno. Stasera, durante il concerto, ho un annuncio incredibile per te. A più tardi. ‘Per sempre noi’", ha scritto Lauro scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan. Ora la domanda che tutti si pongono è: cosa dovrà annunciare? In realtà, in molti sostengono di avere già la risposta. "Annuncerà gli stadi in ogni città?", si chiedono i fan attraverso i social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ciò che sta accadendo ricorda infatti lo stesso schema seguito nella capitale: prima il sold out con i concerti al palazzetto, e poi l’annuncio del debutto allo Stadio Olimpico del 10 giugno 2026 dove i posti sono già tutti esauriti. Stadio Olimpico di Roma già blindato anche per un’altra data: il 30 giugno 2027. Ed ecco allora che l’ipotesi più accreditata in merito all’annuncio di questa sera riguarda proprio la possibilità che, dopo il concerto al PalaFlorio di Bari, il cantante possa approdare in concerto anche allo Stadio San Nicola nell’estate 2027. Il tour nei palazzetti di Achille Lauro terminerà il 29 marzo 2026 con l’ultimo concerto a Bologna, e per il prossimo anno potrebbe dunque avverarsi il desiderio dei tantissimi fan di vederlo in tuor nei principali stadi italiani.

Achille Lauro commuove Sanremo: la consacrazione dell’artista

Un eventuale tour negli stadi sarebbe per Achille Lauro il perfetto proseguimento di un periodo molto florido. La sua musica continua a registrare grandissimi consensi, e anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, in vesti diverse dal solito, ha letteralmente conquistato il pubblico. Achille Lauro è infatti stato co-conduttore della seconda serata del Festival, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Occasione durante la quale il cantante ha emozionato l’Ariston con l’esibizione di "Perdutamente" in omaggio alle vittime di Crans Montana. Nient’altro che l’ennesima consacrazione di un artista amatissimo che ormai molte volte ha dimostrato di possedere eleganza, educazione e grande sensibilità.

Potrebbe interessarti anche