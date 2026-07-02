Achille Lauro, la Rai non molla: il piano per lo show evento ‘antipasto’ a Sanremo 2027 La Rai continua a credere nel progetto dedicato ad Achille Lauro: ecco perché il doppio appuntamento non sarebbe stato cancellato ma soltanto riprogrammato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro televisivo di Achille Lauro e, soprattutto, delle indiscrezioni che davano per saltato il grande show che la Rai starebbe preparando per lui. Una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei fan dell’artista, anche perché il progetto rappresenterebbe un passaggio importante nella carriera del cantante, sempre più presente anche al di fuori del solo ambito musicale. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, però, il programma non sarebbe stato cancellato. Al contrario, in Rai si starebbe continuando a lavorare per trovare la formula migliore e portare in porto un’operazione considerata particolarmente ambiziosa.

L’omaggio ad Achille Lauro nel progetto di Rai 1

L’idea iniziale sarebbe stata quella di realizzare un grande show evento in due serate da trasmettere su Rai 1, costruito interamente attorno alla figura di Achille Lauro. Un progetto che, nelle intenzioni della tv pubblica, avrebbe dovuto inserirsi nella tradizione dei grandi spettacoli musicali dedicati a protagonisti della musica italiana. L’obiettivo sarebbe stato quello di confezionare un prodotto originale capace di raccontare l’universo artistico del cantante, valorizzandone il percorso e la personalità attraverso una formula pensata appositamente per il prime time del primo canale.

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I problemi emersi durante la lavorazione

Con il passare dei mesi, tuttavia, il lavoro di preparazione si sarebbe rivelato più complesso di quanto previsto inizialmente. Le indiscrezioni parlano infatti di un progetto sul quale si starebbe lavorando da tempo e che avrebbe richiesto una fase di sviluppo più lunga rispetto alle aspettative. A un certo punto lo show era stato immaginato come naturale prosecuzione di Tale e Quale Show, occupando due mercoledì consecutivi di Rai1 all’inizio di dicembre. Questa ipotesi, però, non sarebbe più praticabile e proprio da qui sarebbero nate le voci che parlavano di una cancellazione definitiva. In realtà, secondo quanto riportato da diverse fonti, la situazione sarebbe differente. La linea seguita dall’azienda sarebbe infatti quella di preservare il progetto e non abbandonarlo, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

L’ipotesi dei palinsesti 2027 pre Sanremo

Le ultime indiscrezioni sostengono che il piano della Rai sarebbe quello di rinviare l’evento al 2027. Una scelta che consentirebbe di avere più tempo per sviluppare uno spettacolo all’altezza delle aspettative e di individuare la collocazione migliore nel palinsesto. Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di una programmazione in prossimità del primo Festival di Sanremo guidato da Stefano De Martino, previsto per febbraio 2027. Al momento non esistono conferme ufficiali sulla data, ma il fatto che si continui a lavorare al progetto viene interpretato come un segnale della volontà di mantenerlo vivo.

Il concerto su Canale 5 non cambia i piani

Nel frattempo resta confermata la trasmissione su Canale 5 della registrazione del concerto che Achille Lauro ha tenuto il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Si tratterebbe però di un’operazione diversa rispetto allo show pensato per Rai 1. Da una parte ci sarebbe la messa in onda di un concerto già realizzato, dall’altra un progetto televisivo originale che la Rai non avrebbe alcuna intenzione di archiviare. L’orientamento che emerge in queste settimane è che il doppio appuntamento dedicato ad Achille Lauro possa ancora vedere la luce, semplicemente con tempi diversi rispetto a quelli immaginati inizialmente.

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