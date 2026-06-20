Achille Lauro torna all'Olimpico, la sorpresa a Geolier infiamma la Capitale: il duetto in napoletano che nessuno si aspettava Achille Lauro è il Re dei live di quest'estate rovente e, a fianco a Geolier, ritrova il pubblico dell'Olimpico dove ha debuttato solo pochi giorni fa

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Roma, si sa, è una città che non si lascia impressionare facilmente, ma ieri sera l’Olimpico ha dovuto cedere il passo a un fenomeno sociale ormai inarrestabile. Geolier ha trasformato lo stadio nel quartier generale del nuovo sound italiano, riuscendo nell’iimpresa di trasformare il napoletano in un linguaggio universale, che ha unito cinquantacinquemila fan in un unico coro oceanico.

Geolier, reduce dal trionfo di San Siro, ha dato vita a una maratona monumentale da oltre tre ore di show e una scaletta che ha superato le quaranta tracce. Un ritmo serrato, da vero maratoneta del palco, che ora punta dritto verso Messina prima del ritorno a casa. L’obiettivo è quello tripletta allo stadio Maradona, che dal 2024 ha riscritto il modo di concepire i live in Italia.

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Achille Lauro raggiunge Geolier a sorpresa

Ma la vera magia della serata capitolina è arrivata quando il copione ha subito una deviazione inaspettata. A metà concerto, arriva a sorpresa Achille Lauro. Solo dieci giorni fa, l’artista romano calcava quello stesso palco da protagonista assoluto; ieri è tornato per sancire un’alleanza artistica che è già storia.

Quando le note di Fotografia hanno riempito l’aria, lo stadio si è scaldato a dovere. Non è stata solo una performance, ma un vero e proprio antipasto di quello che sarà: un patto di ferro che promette di ripagarsi con gli interessi nel 2027, anno in cui toccherà a Lauro tentare l’assalto al tempio di Napoli.

Sotto le luci dell’Olimpico si è ufficializzata così una nuova alleanza musicale, che unisce due strade artistiche apparentemente distanti ma complementari. Da una parte Geolier, il narratore verace che ha saputo elevare il vissuto crudo delle strade di Napoli a una forma d’arte nazionalpopolare, rendendo il dialetto il vero linguaggio dominante della scena urban contemporanea. Dall’altra Achille Lauro, il performer visionario che plasma il pop in una performance teatrale costante, evolvendosi dal rap underground capitolino verso un’estetica glam che sfida le convenzioni.

La musica del futuro passa (anche) dall’Olimpico

La serata si è chiusa con la consapevolezza di aver assistito a un passaggio di consegne ideale: Geolier e Lauro hanno riscritto la geografia della musica italiana, tracciando un solco che congiunge due poli culturali un tempo lontani. Non è un caso che questa unione guardi al futuro, perché in questa staffetta tra due pesi massimi del settore, il messaggio è più trasparente che mai: la musica di oggi non si costruisce più per compartimenti stagni, ma attraverso contaminazioni coraggiose tra l’identità radicata nel territorio e la vocazione internazionale. Roma e Napoli, per una notte, sono diventate la stessa cosa, dimostrando che il talento, quando incontra la giusta visione, non ha davvero bisogno di confini.

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