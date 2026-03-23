Achille Lauro molla X-Factor, il motivo della scelta (inaspettata) e chi lo sostituisce: il retroscena Stando alle ultime indiscrezioni il cantante avrebbe salutato talent show: il secondo addio in due anni dopo Manuel Agnelli, confermati gli altri giudici

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Avvicendamenti in vista a X Factor. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Achille Lauro non prenderà parte all’edizione 2026. Il cantante avrebbe già salutato il team del talent show targato Sky per dedicarsi ad altri progetti quest’anno. Confermati gli altri giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, al tavolo della giuria resta quindi un posto vacante ed è già partita la ‘caccia’ al sostituto. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Achille Lauro lascia X Factor: l’addio alla giuria del talent show Sky

Dopo la rottura con Manuel Agnelli nel 2025 per X Factor si tratta del secondo addio in due anni: Achille Lauro, infatti, non sarà tra i giudici della 20esima edizione. Stando a un retroscena svelato da Giuseppe Candela nella sua rubrica ‘C’è Chi dice…’ sull’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, il cantante avrebbe già fatto sapere alla produzione del talent show di Sky che non parteciperà più al programma. La prossima edizione andrà in onda il prossimo autunno, ma le registrazioni partiranno a giugno e, ovviamente, è già iniziata la ‘caccia’ al sostituto. Stando ai rumor Lauro avrebbe salutato X Factor per dedicarsi ad altri progetti; il suo 2026, infatti, sarà ricco di impegni, a partire dal tour dei palazzetti di questa primavera e, soprattutto, le doppie date negli stadi di Rimini, Roma e Milano proprio a giugno. "Dalla primavera 2026 farò i palazzetti (…) X Factor non è detto" aveva già confessato apertamente il cantante a Radio Deejay lo scorso anno.

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Confermati gli altri giudici: chi sostituirà Achille Lauro a X Factor?

Con l’addio di Achille Lauro, quindi – come detto – si aprono nuovi scenari per l’edizione 2026 di X Factor. Il resto della ‘squadra’ verrà confermato, con Giorgia alla conduzione e Francesca Gabbani, Jake la Furia e Paola Iezzi a comporre la giuria del talent show. Ancora pochi indizi su quella che sarà la new entry al tavolo dei giudici ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero già iniziati i provini per individuare il sostituto di Lauro (ma non è da escludere che sia fatto un tentativo in extremis per convincere il cantante a cambiare idea) e arrivare al completo al via delle riprese il prossimo giugno.

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