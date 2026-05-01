Laura Pausini (in)canta con Achille Lauro, ovazione per ‘16 marzo’ in spagnolo: “Capolavoro”, social in tilt nel mondo Il nuovo duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro in '16 de marzo' conquista il pubblico: la versione spagnola del brano diventa virale e scatena i social.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ uscito a mezzanotte, il 1° maggio, ‘16 de Marzo‘ la versione in spagnolo del brano di Achille Lauro e Laura Pausini, tratto dal duetto contenuto in "Io Canto 2" e uscito lo scorso febbraio. La canzone, scritta da Lauro con altri autori e adattata in spagnolo dalla Pausini, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming per Warner Music Italy / Warner Records.

Laura Pausini e Achille Laura, esce oggi la versione spagnola di ’16 di Marzo’

Achille Lauro ha annunciato sui social il suo nuovo progetto con Laura Pausini, descrivendolo come "l’inizio di un altro sogno, senza confini". Dopo la collaborazione su "16 marzo", già reinterpretata in duetto e inserita nell’album Io canto 2, i due artisti hanno deciso di tornare a lavorare insieme, questa volta realizzando una versione in spagnolo del brano, intitolata "16 de marzo", uscita oggi, 1° maggio 2026, sulle piattaforme digitali. Per Achille Lauro questo progetto rappresenta qualcosa di molto personale: "Provare a tradurre le canzoni e portare la nostra musica oltre i confini è sempre stato uno dei miei più grandi sogni. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo proprio il 16 marzo, una delle canzoni a cui sono più legato, insieme a una star internazionale e un’amica come Laura."

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Anche Laura Pausini, d’altra parte, ha ricordato di aver notato Achille Lauro fin dalle sue prime partecipazioni a Sanremo e di essere rimasta colpita proprio da "16 marzo": "Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo – racconta Laura Pausini – Tra i suoi brani ‘16 Marzo’ mi ha colpita particolarmente. Ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall’Italia. Per questo lo ammiro ancora di più". Il brano, scritto da Achille Lauro insieme ad altri autori e adattato in spagnolo con il contributo della stessa Pausini, è stato pubblicato da Warner Records e Warner Music Italy.

Laura Pausini e Achille Lauro conquistano tutti con ’16 de Marzo’: social in tilt

Sui social, la collaborazione tra i due artisti ha innescato numerose reazioni entusiaste da parte dei fan mondiali. Ecco alcune reazioni: "La versione spagnola è un successo grazie a @achilleidol per aver fatto lo sforzo di cantare in spagnolo", oppure "Mi piace!!! Grazie", "La canzone migliore dell’album"; "Bellissima canzone e non vedo l’ora di ascoltarla in spagnolo!", "Che bomba". E ancora: "Bellissima canzone Laura!!! Quando ho ascoltato 16 marzo ho pensato che vorrei che ci fosse una versione in spagnolo. E eccola qui. Ancora una volta hai toccato la perfezione."

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