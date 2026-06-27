Achille Lauro e il gesto 'speciale' dopo il dramma, trasforma la peggior serata della vita di una coppia in un sogno immenso: cos'ha fatto
Brutta disavventura fuori dallo stadio e concerto saltato per una coppia di fan: il cantante li sorprende e li invita allo Stadio Olimpico a luglio 2027.
Una serata che avrebbe dovuto essere indimenticabile si è trasformata in un incubo. Sono bastati pochi minuti e addio concerto. Sara e il suo compagno erano ormai a un passo dall’ingresso dello stadio quando un incidente ha stravolto ogni programma, costringendoli a trascorrere la notte in pronto soccorso invece che sotto il palco di Achille Lauro. La storia, però, non finisce qui. Il cantante romano, una volta venuto a conoscenza di quanto accaduto, non ha esitato un solo momento a fare qualcosa che non è da tutti.
Achille Lauro invita una coppia allo Stadio Olimpico dopo l’incidente: il retroscena
Un nuovo gesto di vicinanza ai fan da parte di Achille Lauro, che ha invitato una coppia al concerto del 1° luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, dopo che i due erano stati costretti a rinunciare alla data del 10 giugno a causa di un incidente. Sara e il compagno, investiti da una moto mentre si trovavano vicino all’ingresso dello stadio, erano stati portati in ospedale: lei aveva riportato un trauma cranico e diverse contusioni, lui alcuni punti di sutura alla testa. Per questo avevano dovuto rinunciare allo spettacolo pur avendo già i biglietti. Dopo aver raccontato l’accaduto a Radio Globo, Sara aveva lanciato un appello al cantante: "Facci entrare con te al prossimo concerto". L’appello è stato accolto da Lauro, che tramite il suo ufficio stampa ha contattato la coppia offrendo due biglietti per la prossima data all’Olimpico.
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Sara ha poi condiviso la notizia sui social dicendo: "Questa volta non lo perderemo. Quando mi ha chiamato l’ufficio stampa non ci volevo credere, invece era tutto vero. Due biglietti omaggio per il prossimo Olimpico". Non è la prima volta che il cantante compie gesti simili: a maggio aveva invitato a un suo concerto una donna truffata con la promessa di un incontro, permettendole di assistere allo show a Rimini insieme alla nipote.
Achille Lauro, il video che ha scatenato la polemica nei giorni scorsi
Nei giorni scorsi, Achille Lauro è finito al centro del dibattito sui social dopo la diffusione di un video girato a San Siro, al termine del concerto del 15 giugno. Nelle immagini si vede il cantante fermarsi con alcuni fan rimasti ad attenderlo nelle ore notturne, tra le 2:30 e le 3:00, per scattare delle foto. Nel filmato, mentre organizza uno scatto di gruppo, invita i presenti a mettere via i cellulari e si rivolge in modo diretto a una ragazza che stava registrando, chiedendole di abbassare il telefono. Il tono utilizzato ha diviso gli utenti online, con alcune critiche considerate eccessive nei confronti dell’artista.
Tuttavia, diversi utenti hanno invitato alla cautela, sottolineando che il video mostra solo un frammento della situazione. Alcuni fan presenti, infatti, hanno raccontato che l’artista si sarebbe mostrato disponibile e avrebbe scattato foto con il pubblico, nonostante l’orario e il contesto caotico. Al momento Achille Lauro non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.
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