Achille Lauro e Geolier, dall’Olimpico al duetto ‘Per noi’: perché può essere la hit assoluta di fine 2026 Il cantante ed ex giudice di X Factor e il rapper napoletano insieme per il nuovo singolo, un feat candidato a scalare le classifiche di fine anno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Due degli artisti più in hype della musica italiana si incontrano in studio dopo essersi già incrociati sul palco. Geolier e Achille Lauro, infatti, sono pronti a pubblicare "Per noi", un duetto che arriva in uno dei momenti più brillanti della carriera di entrambi e che, per forza di cose, ha tutte le carte in regola per diventare una delle canzoni protagoniste della fine del 2026. Scopriamo tutti i dettagli.

Achille Lauro e Geolier, da Roma a "Per noi": l’incontro che può accendere l’autunno

Prima c’è stato un palco, quello dello Stadio Olimpico di Roma. Poi l’intesa mostrata davanti a migliaia di persone, con Achille Lauro accanto a Geolier per cantare insieme "Fotografia". Adesso quella sintonia diventa una canzone vera e propria: "Per noi", il nuovo singolo che mette per la prima volta ufficialmente uno accanto all’altro due degli artisti più esposti e discussi della scena italiana, arriverà su tutte le piattaforme venerdì 11 settembre 2026. Non è soltanto una collaborazione inattesa; è l’incrocio tra due percorsi artistici che, pur partendo da mondi differenti, negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più trasversale. Geolier porta nel progetto la forza del rap napoletano e una capacità ormai consolidata di trasformare ogni uscita in un evento; Lauro aggiunge la dimensione pop, teatrale e imprevedibile che continua a renderlo uno dei personaggi più riconoscibili della musica italiana. Il tempismo, poi, sembra perfetto: il duetto ha tutte le caratteristiche per diventare una delle canzoni simbolo dell’autunno e, soprattutto, una seria candidata al titolo di hit assoluta di fine 2026. Anche il momento televisivo di Lauro contribuirà ad alimentare l’attenzione. Il suo concerto è infatti atteso prossimamente in prima serata su Canale 5, aggiungendo un ulteriore appuntamento alla stagione di grande visibilità che sta vivendo l’artista.

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Due tour negli stadi, poi il Maradona: il momento d’oro di Geolier e Lauro

L’estate 2026 ha visto Geolier e Achille Lauro protagonisti assoluti nei grandi spazi della musica dal vivo, con i rispettivi tour negli stadi a confermare un peso specifico ormai difficilmente ignorabile. Per Geolier, inoltre, lo sguardo è già proiettato al prossimo anno. Il rapper napoletano si prepara a una nuova serie di appuntamenti allo Stadio Diego Armando Maradona, nell’ambito di "Napoli è casa tua", progetto destinato a coinvolgere oltre 300mila spettatori complessivi in Campania. Le sei date del giugno 2027 hanno registrato una risposta straordinaria del pubblico, con tutti i concerti sold out in meno di una settimana:

9 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

10 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

11 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

13 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona

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