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Achille Lauro, ‘fuga’ dopo Olimpico e San Siro: “Sei mesi via dall’Italia”. Ma si vede a Sanremo post De Martino

Il cantante ha annunciato un lungo periodo lontano dal Bel Paese e un nuovo tour degli stadi nel 2027, poi l’apertura sul Festival

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Achille Lauro è pronto a prendersi una pausa, ma anche a tornare più carico di prima. Concluso il grande show dello stadio Olimpico di ieri, infatti, il cantante sarà a San Siro il prossimo 15 giugno e ad Olbia ad agosto; poi un lungo periodo lontano dall’Italia. Nel 2027, però, Lauro ha già fatto sapere che tornerà a riempire gli stadi con un nuovo tour e per il futuro non è da escludere nemmeno un ritorno al Festival di Sanremo in un ruolo inedito, magari ereditando la direzione artistica di Stefano De Martino. Scopriamo tutti i dettagli.

Achille Lauro, il successo all’Olimpico e la nuova tournée nel 2027

Il concerto di ieri mercoledì 10 giugno 2026 di Achille Lauro a Roma ha fatto tremare l’intero stadio Olimpico, tra successi come ‘Rolls Royce’ e ‘Perdutamente’ e il duetto con un’icona della città come Antonello Venditti già destinato a passare alla storia. La prossima settimana il cantante sarà a Milano, il 13 agosto ad Olbia. "Dopo San Siro e il Red Valley Festival mi prendo sei mesi fuori dall’Italia" ha già fatto sapere Lauro, dichiarando di avere lo sguardo al futuro: "Per cercare nuovi sound, costruire un prodotto tv d’autore coinvolgendo le personalità che mi interessano". Il cantante ha già annunciato un nuovo tour degli stadi per l’estate 2027 (con tanto di ‘doppietta’ all’Olimpico dopo il sold out da record con un anno di anticipo), ma le novità potrebbero non finire qua.

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Il Festival di Sanremo e la tv: cosa farà Achille Lauro

Tra concerti e tv, il futuro di Achille Lauro potrebbe anche fare nuovamente tappa a Sanremo. Dopo l’addio a X Factor, infatti, il cantante sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli e – come dichiarato a Il Messaggero – non è da escludere la pista Festival. "Io direttore artistico di Sanremo? Mi piacerebbe, in futuro" le parole di Lauro, che potrebbe raccogliere l’eredità di Stefano De Martino su cui, tuttavia, il cantante non ha dubbi per l’edizione 2027: "Farà un grande lavoro". Per quanto riguarda altri progetti televisivi (si è parlato di due prime serate con Sal Da Vinci su Rai 1), Lauro non si è sbilanciato. "Al momento non c’è niente di confermato" ha dichiarato, aggiungendo: "Se ci dovesse essere qualcosa di televisivo, sarà sicuramente un qualcosa fatto a nostra immagine, a prescindere dalla linea editoriale del canale tv. Basti pensare al mio contributo a Sanremo. Sarebbe uno spettacolo d’autore".

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