Achille Lauro, fan truffata per 10000 euro da un finto agente parteciperà al concerto di Rimini: "Mia responsabilità tutelarvi" Il gesto di Achille Lauro per una fan truffata da un sedicente agente che le aveva promesso un incontro con lui: il 6 giugno parteciperà gratuitamente a un suo concerto a Rimini

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Capita a tutti di avere un momento di sbandamento, quel periodo "no" in cui le difese si abbassano e il cuore prende il sopravvento sulla testa. Ed è proprio lì, tra le crepe della nostra vulnerabilità, che si infilano i furbetti del quartierino – o meglio – i criminali veri e propri. Stavolta la vittima è una signora dell’Appennino reggiano, una delle tante fan di Achille Lauro. Una passione così grande da spingerla a fidarsi delle persone sbagliate, finendo dritta in una trappola che le è costata la bellezza di 10000 euro.

Achille Lauro, fan truffata per 10000 euro

Ma andiamo con ordine e proviamo a immaginarci la scena. Qualcuno ti contatta, si spaccia per il braccio destro del tuo idolo e ti promette l’oro e l’incenso (per 10000 euro magari ci starebbe anche la mirra). "Vuoi incontrare Achille Lauro? Vuoi un momento solo per te con lui?". Chi non direbbe di sì davanti a un sogno che sembra a portata di mano? La donna ha versato la prima cifra, ma quando la richiesta è salita alla follia di 45000 euro, è scattato il campanello d’allarme. Per fortuna i Carabinieri di Castelnovo Monti sono intervenuti prima che il conto in banca venisse prosciugato del tutto, ma il danno – emotivo e finanziario – ormai era fatto.

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La notizia è rimbalzata ovunque e, come spesso accade nel magico (si fa per dire) mondo dei social, la cattiveria non ha tardato ad arrivare. "Ma come si fa?", "Che ingenua!", "Io non ci sarei mai cascato". Una serie di commenti acidi che fanno più male della truffa stessa. La signora lo ha ammesso candidamente: "Ero in un momento di debolezza, può succedere a chiunque". Ed è qui che entra in gioco lui, l’anima punk-glam della musica italiana, che ancora una volta ha dimostrato di avere un cuore grande così sotto le paillettes.

Il gesto di Achille Lauro

Appena Achille Lauro ha saputo della storia tramite il sindacato dei Carabinieri (SIM), non è rimasto a guardare e tramite il suo staff ha alzato la cornetta per dire alla signora: "Non sei sola" e donarle due biglietti omaggio per il concerto di Rimini del prossimo 6 giugno, dove lei e sua nipote potranno finalmente godersi la musica, quella vera, senza inganni.

Lauro ci ha tenuto a metterci la faccia: "Ho appreso con dispiacere di questa truffa. I miei fan sono la mia famiglia e sento la responsabilità di tutelarvi. Ci siamo già mossi per invitarla al concerto e incontrarla personalmente". Il cantante ha poi ribadito un concetto fondamentale: non fidatevi mai di chi vi chiede soldi sottobanco. Gli unici canali ufficiali sono i suoi social e il fanclub. Punto.

La signora, dal canto suo, è ancora incredula. "Achille si è dimostrato una persona di spessore, al di là della musica. È un gesto non scontato che mi ha colpita tanto", ha raccontato emozionata. Ora l’obiettivo è recuperare il malloppo con l’aiuto dell’Arma, ma intanto c’è una data sul calendario che brilla più delle altre. Il 6 giugno, a Rimini, non ci saranno truffatori o falsi agenti, ma solo una nonna, una nipote e quel "ragazzo fuori di testa" che ha deciso di trasformare una brutta storia in un ricordo indimenticabile.

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